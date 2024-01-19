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У Польщі перекинувся український автобус: є постраждалі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Польщі перекинувся український автобус: є постраждалі
Rомпанія Ecolines – надав новий автобус, який має забрати пасажирів після завершення всіх процесуальних дій
фото з відкритих джерел

Прокуратура ще не приймала рішення стосовно затримання водія автобуса

У Польщі в районі населеного пункті Вишниці потрапив у ДТП автобус сполученням Рига-Чернівці. Про це повідомив генконсул України в Любліні Олег Куць.

«У результаті ДТП двох громадян України – водія автобуса і пасажирку – госпіталізовано, в обох переломи двох ребер. Загроза їх життю чи здоров’ю відсутня», – сказав дипломат.

За його словами, ведуться слідчі дії, відбувається опитування свідків. Прокуратура ще не приймала рішення стосовно затримання водія автобуса.

Згодом стало відомо, що Генеральне консульство України в Любліні вже надає консульську допомогу українцям, які постраждали в дорожньо-транспортній пригоді. Про це повідомила пресслужба МЗС.

«Відомо, що 19 січня в місцевості Вішніце Люблінського воєводства сталася аварія за участі автобуса на українській реєстрації. В автобусі їхало 26 громадян України. Внаслідок ДТП двоє українців отримали незначні травми. Загроз їхньому життю немає. Їм надається необхідна медична допомога. Решта пасажирів розміщена в тимчасовому місці очікування. Перевізник вже надав інший автобус, який доправить наших громадян до України», – повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

Також повідомляється, що розпочалися слідчі дії. Українське консульство взаємодіє із польськими правоохоронцями задля з‘ясування усіх обставин аварії, а також тримає на контролі лікування постраждалих людей.

Раніше повідомлялося, що у Словаччині перекинувся автобус із України з 53 пасажирами та двома водіями.

Також  у листопаді 2023 року у Польщі розбився автобус із українцями: загинули дві жінки й дитина.

Теги: аварія ДТП Польща

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