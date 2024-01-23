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Зеленський анонсував рішення РНБО щодо економічної безпеки

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Зеленський анонсував рішення РНБО щодо економічної безпеки
Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні
фото: Офіс Президента

Уряд представить зміни до закону про Бюро економічної безпеки 

Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення щодо економічної безпеки та стабільності у період воєнного стану в країні. Про це розповів президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

«Сьогодні є рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо економічної безпеки та економічної стабільності саме зараз, у час воєнного стану. Чітко визначені кроки, які допоможуть і українським підприємцям, і державним інституціям подолати увесь той комплекс проблем, про який багато говорилося цими тижнями», – розповів президент.

За його словами, буде сформовано Раду з підтримки підприємництва, і до її складу увійдуть представники бізнесу. Це, зокрема, відомі очільники українських компаній.

«Бізнес, який працює заради мільйонів людей. Технологічний бізнес, фінанси, послуги та інші галузі. Різні галузі, щоб були різні погляди. Але одне завдання – зміцнення нашої економіки, нашого суспільства. Окрім цього, абсолютна чіткість щодо правоохоронних органів», – сказав Зеленський.

Він додав, що уряд представить зміни до закону про Бюро економічної безпеки та деяких інших законів, щоб максимально обмежити потенціал будь-якого можливого тиску на «білий», легальний бізнес.

«Визначено на рівні РНБО й термін три місяці фактичного мораторію на проведення процесуальних дій, які можуть заблокувати роботу підприємства. Також має бути проведений аудит системи моніторингу ризиків податкових накладних, треба зняти всю проблематику із податковими накладними. Держава свою частину морального договору з бізнесом виконає. Важливо, щоб і кожен із підприємців в Україні виконав свою частину домовленостей: бізнес сплачує податки, працює легально, «в білу», поважає працівників і працівниць і точно не працює з Росією», – додав президент.

Нагадаємо, 22 січня Зеленський вніс до Ради закон про множинне громадянство.

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Теги: українці держава Володимир Зеленський Україна Офіс президента

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