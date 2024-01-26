Росія не дає згоду на міжнародне розслідування щодо падіння Іл-76 – ГУР

Росія не повідомляла Україні, що цим літаком будуть транспортуватися українські військовополонені

Росія не надала Раді безпеки ООН доказів того, що на борту військово-транспортного літака Іл-76 були військовополонені українці. Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» заяивив речник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

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Він нагадав, що на засіданні Ради безпеки ООН заступниця генсека організації заявила, що Організація Об’єднаних Націй також не може встановити, чи були на борту російського Іл-76 українські військовополонені.

«Держава-агресор не надала очевидних доказів, які б підтверджували їхню версію подій. Натомість ми можемо повторити й констатувати, що йдеться про військовий літак, який був задіяний у перевезенні російської зброї і ворожого особвого складу неодноразово. І Росія не повідомляла Україні, що цим літаком будуть транспортуватися українські військовополонені», – завуважив Юсов.

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Речник ГУР розповів, що має бути утворена робоча комісія, яка б почала роботу з аналізу авіатрощі.

«Що стосується конкретних причин падіння цього літака, то, звичайно, вимога створення відкритої міжнародної комісії логічна й обґрунтована. Щоб достеменно з'ясувати, що саме стало причиною падіння літака, можна вивчити великі рештки цього літака, «чорні скриньки» і уважно обстежити місце авіатрощі. Наразі, як ми чуємо, Росія відкидає можливість роботи такої комісії», – акцентував Андрій Юсов.

Представник української розвідки також наголосив, що це не перша спроба РФ використовувати тему військовополонених у провокативних цілях, але Україна продовжить роботу для повернення своїх захисників та захисниць, а також цивільних із російського полону.

Нагадаємо, Ігнат повідомив, скільки Росія має літаків Іл-76.

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«У нас теж є такі літаки на озброєнні. Військово-транспортна авіація, яка базувалася в Мелітополі. Це літаки потужні, важкі, по всьому світу літають. Вони перевозять вантажі й військового характеру, й інші. Росія має близько сотні таких літаків», – сказав Юрій Ігнат.

Стало відомо, що ООН зробила заяву щодо катастрофи російського Іл-76.

«ООН не в змозі перевірити ці повідомлення або обставини катастрофи. Очевидно те, що інцидент стався в контексті вторгнення Росії в Україну та війни, що триває», – сказала заступниця генсека ООН.