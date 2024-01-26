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Росія не дає згоду на міжнародне розслідування щодо падіння Іл-76 – ГУР

Катерина Іванова
glavcom.ua
Росія не дає згоду на міжнародне розслідування щодо падіння Іл-76 – ГУР
Місце падіння літака
колаж: glavcom.ua

Росія не повідомляла Україні, що цим літаком будуть транспортуватися українські військовополонені

Росія не надала Раді безпеки ООН доказів того, що на борту військово-транспортного літака Іл-76 були військовополонені українці. Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» заяивив речник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

Він нагадав, що на засіданні Ради безпеки ООН заступниця генсека організації заявила, що Організація Об’єднаних Націй також не може встановити, чи були на борту російського Іл-76 українські військовополонені. 

«Держава-агресор не надала очевидних доказів, які б підтверджували їхню версію подій. Натомість ми можемо повторити й констатувати, що йдеться про військовий літак, який був задіяний у перевезенні російської зброї і ворожого особвого складу неодноразово. І Росія не повідомляла Україні, що цим літаком будуть транспортуватися українські військовополонені», – завуважив Юсов.

Речник ГУР розповів, що має бути утворена робоча комісія, яка б почала роботу з аналізу авіатрощі.

«Що стосується конкретних причин падіння цього літака, то, звичайно, вимога створення відкритої міжнародної комісії логічна й обґрунтована. Щоб достеменно з'ясувати, що саме стало причиною падіння літака, можна вивчити великі рештки цього літака, «чорні скриньки» і уважно обстежити місце авіатрощі. Наразі, як ми чуємо, Росія відкидає можливість роботи такої комісії», – акцентував Андрій Юсов.

Представник української розвідки також наголосив, що це не перша спроба РФ використовувати тему військовополонених у провокативних цілях, але Україна продовжить роботу для повернення своїх захисників та захисниць, а також цивільних із російського полону.

Нагадаємо, Ігнат повідомив, скільки Росія має літаків Іл-76.

«У нас теж є такі літаки на озброєнні. Військово-транспортна авіація, яка базувалася в Мелітополі. Це літаки потужні, важкі, по всьому світу літають. Вони перевозять вантажі й військового характеру, й інші. Росія має близько сотні таких літаків», – сказав Юрій Ігнат.

Стало відомо, що ООН зробила заяву щодо катастрофи російського Іл-76.

«ООН не в змозі перевірити ці повідомлення або обставини катастрофи. Очевидно те, що інцидент стався в контексті вторгнення Росії в Україну та війни, що триває», – сказала заступниця генсека ООН.

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Теги: росія літак українці держава розслідування Єдині новини

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