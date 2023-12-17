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У Словаччині перекинувся автобус з України, є постраждалі (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У Словаччині перекинувся автобус з України, є постраждалі (фото)
Автобус перекинувся у кювет
фото: Віталій Глагола/Telegram

Серед постраждалих у ДТП є діти

У Словаччині перекинувся автобус із України з 53 пасажирами та двома водіями. Про це повідомив журналіст Віталій Глагола у Telegram.

ДТП сталася близько восьмої години ранку в неділю, 17 грудня, поблизу села Даргов Требішівського району.

На місце події виїхали пожежники та медики.

У результаті ДТП постраждали щонайменше сім осіб, серед яких є діти.

У Словаччині перекинувся автобус з України, є постраждалі (фото) фото 1
фото: Віталій Глагола/Telegram

Постраждалі пасажири були при свідомості з травмами голови та кінцівок.

У Словаччині перекинувся автобус з України, є постраждалі (фото) фото 2
фото: Віталій Глагола/Telegram

Як повідомлялося, у суботу, 16 грудня, на трасі Київ-Чоп у селі Сможе Стрийського району на Львівщині зіткнулися фура та легковик Ford Focus на військових номерах. Унаслідок загинули четверо людей, які їхали в легковику, зокрема, військовослужбовці.

Теги: ДТП Словаччина Україна

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