У Словаччині перекинувся автобус з України, є постраждалі (фото)

Серед постраждалих у ДТП є діти

У Словаччині перекинувся автобус із України з 53 пасажирами та двома водіями. Про це повідомив журналіст Віталій Глагола у Telegram.

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ДТП сталася близько восьмої години ранку в неділю, 17 грудня, поблизу села Даргов Требішівського району.

На місце події виїхали пожежники та медики.

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У результаті ДТП постраждали щонайменше сім осіб, серед яких є діти.

фото: Віталій Глагола/Telegram

Постраждалі пасажири були при свідомості з травмами голови та кінцівок.

фото: Віталій Глагола/Telegram

Як повідомлялося, у суботу, 16 грудня, на трасі Київ-Чоп у селі Сможе Стрийського району на Львівщині зіткнулися фура та легковик Ford Focus на військових номерах. Унаслідок загинули четверо людей, які їхали в легковику, зокрема, військовослужбовці.