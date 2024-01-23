Патріарх Філарет розповів про відзнаку, яку отримав на свій ювілей

Патріарх майже 60 років стояв на чолі українського православ'я

23 січня Патріарх Філарет відзначає день народження: йому виповнилося 95 років. Про шлях від сина шахтаря до головного будівничого помісної церкви читайте у статті «Главкома».

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До Дня Соборності України та 95-річчя від дня народження Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета у Національній музичній академії України імені Чайковського відбувся урочистий концерт. Про це повідомили на Facebook-сторінці патріарха Філарету.

Як стало відомо, рішенням Вченої ради Національної музичної академії Патріарху Філарету було присвоєно звання Почесного професора академії за заслуги з розвитку церковного музичного мистецтва.

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«Ваша Святосте, ви духовна основа нашої нації. Ви державотворець, який своїми молитвами тримаєте наш народ у боротьбі за свою свободу. Ви величний подвижник, який завжди молиться за нас, за Україну, за наших воїнів. Ми дякуємо Вам за це», – сказав ректор музичної академії, професор Максим Тимошенко.

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На концерті був також присутній третій президент України Віктор Ющенко та інші почесні гості фото: Facebook / Патріарх Філарет

У своїй промові після отримання відзнаки Почесного професора, патріарх наголосив: «Соборність для нас, то об’єднання в єдину державу. Об’єднання заходу і сходу - наш здобуток. Наша слабкість, що у нас характерною рисою є те, що українці люблять роз’єднуватися. На жаль… Наша сила - в єдності! Якщо наш народ буде об'єднаний, отоді Господь допоможе перемогти. Закликаю всіх нас єднатися в любові до України. Україна обов’язково переможе, бо з нами правда. Не сумнівайтеся!»

Зазначається, що після нагородження відбувся мистецький концерт виконавців Національної музичної академії України: київського квартету саксофоністів, оркестру баяністів, ансамблю ударних інструментів, хору та оркестру оперної студії.

Нагадаємо, на богослужіння з нагоди ювілею Філарета завітав архідиякон Московської церкви.

Стало відомо, як митрополит Епіфаній привітав патріарха Філарета.