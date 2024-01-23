Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Патріарх Філарет розповів про відзнаку, яку отримав на свій ювілей

Катерина Іванова
glavcom.ua
Патріарх Філарет розповів про відзнаку, яку отримав на свій ювілей
Ректор музичної академії Максим Тимошенко нагородив Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета
фото: Facebook / Патріарх Філарет

Патріарх майже 60 років стояв на чолі українського православ'я

23 січня Патріарх Філарет відзначає день народження: йому виповнилося 95 років. Про шлях від сина шахтаря до головного будівничого помісної церкви читайте у статті «Главкома».

До Дня Соборності України та 95-річчя від дня народження Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета у Національній музичній академії України імені Чайковського відбувся урочистий концерт. Про це повідомили на Facebook-сторінці патріарха Філарету.

Як стало відомо, рішенням Вченої ради Національної музичної академії Патріарху Філарету було присвоєно звання Почесного професора академії за заслуги з розвитку церковного музичного мистецтва. 

«Ваша Святосте, ви духовна основа нашої нації. Ви державотворець, який своїми молитвами тримаєте наш народ у боротьбі за свою свободу. Ви величний подвижник, який завжди молиться за нас, за Україну, за наших воїнів. Ми дякуємо Вам за це», – сказав ректор музичної академії, професор Максим Тимошенко.

8 фото
На весь екран
На концерті був також присутній третій президент України Віктор Ющенко та інші почесні гості
фото: Facebook / Патріарх Філарет

У своїй промові після отримання відзнаки Почесного професора, патріарх наголосив: «Соборність для нас, то об’єднання в єдину державу. Об’єднання заходу і сходу - наш здобуток. Наша слабкість, що у нас характерною рисою є те, що українці люблять роз’єднуватися. На жаль… Наша сила - в єдності! Якщо наш народ буде об'єднаний, отоді Господь допоможе перемогти. Закликаю всіх нас єднатися в любові до України. Україна обов’язково переможе, бо з нами правда. Не сумнівайтеся!»

Зазначається, що після нагородження відбувся мистецький концерт виконавців Національної музичної академії України: київського квартету саксофоністів, оркестру баяністів, ансамблю ударних інструментів, хору та оркестру оперної студії. 

Нагадаємо, на богослужіння з нагоди ювілею Філарета завітав архідиякон Московської церкви.

Стало відомо, як митрополит Епіфаній привітав патріарха Філарета.

Читайте також: Філарет – 95. Свято самотнього патріарха
Теги: Філарет Віктор Ющенко українці Україна президент концерт день народження запрошення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін переконаний, що на Заході є люди, які хочуть роздробити країну-агресорку
«Сама Україна для нас не ворог». Путін відзначився черговою цинічною заявою
1 сiчня, 14:33
Президент України Володимир Зеленський
Зеленський назвав головне завдання на цьому етапі війни з Росією
1 сiчня, 22:50
Очікується народження близько 10 000 громадян України після проведення штучного запліднення
Україна вперше лікуватиме безпліддя за державні кошти
28 грудня, 2023, 09:49
Папа Римський закликав молитися за «мученицький український народ»
Папа Римський закликав молитися за «мученицький український народ»
31 грудня, 2023, 18:53
Володимир Путін не зацікавлений в замороженні війни
Аналітики ISW пояснили, чи зацікавлений Путін у переговорах
28 грудня, 2023, 10:01
Посол Мирослав Кастран на зустрічі зі спікером словацького парламенту Петером Пеллегріні
Словаччина – за мирні переговори України з Росією. Український посол пояснив, що означають ці заяви
11 сiчня, 19:05
У 2024 може бути виготовлено понад мільйон FPV-дронів
Міністр Федоров пояснив, чи вдасться Україні виробити мільйон БпЛА за рік
9 сiчня, 00:45
Системи ППО мають важливе значення для захисту оборонної промисловості України
Аналітики ISW пояснили, чому ППО має вирішальне значення для України
9 сiчня, 06:25
Наслідки обстрілів Херсонської області, 19 січня 2024 р.
Ситуація в регіонах: удари по житлових будинках на Донеччині і загибла на Херсонщині
20 сiчня, 11:16

Суспільство

Дочка Гринкевича вперше відреагувала на корупційний скандал довкола своєї родини
Дочка Гринкевича вперше відреагувала на корупційний скандал довкола своєї родини
Один із найкращих правників й викладач Могилянки. Згадаймо Олександра Поліводського
Один із найкращих правників й викладач Могилянки. Згадаймо Олександра Поліводського
Демограф назвав три головні проблеми для України після війни
Демограф назвав три головні проблеми для України після війни
День Ксенії: прикмети, заборони та що можна просити у святої
День Ксенії: прикмети, заборони та що можна просити у святої
День ангела Ксенії 2024: привітання, яскраві листівки та вірші
День ангела Ксенії 2024: привітання, яскраві листівки та вірші
Зупинити допомогу біженцям. Лещенко хотів виправдатися, проте розлютив соцмережі
Зупинити допомогу біженцям. Лещенко хотів виправдатися, проте розлютив соцмережі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
124K
«На жаль, Ви обрали інший шлях». Як митрополит Епіфаній привітав патріарха Філарета (фото)
78K
Ракетна атака на Київ: Масі Найєм показав свою квартиру та автівку
42K
Ракетний удар по Києву: як Солом’янка оговтується від атаки (фоторепортаж)
35K
Кількість біженців у Польщі стрімко зменшується: які нові маршрути українців
29K
Сусідня із Україною країна згортає роботу понад 20 центрів для біженців
20K
Демографи пропонують вигнати росіян із великих міст, щоб збільшити народжуваність

Новини

700 днів війни: звіт Генштабу про ситуацію на фронті
Сьогодні, 07:28
Атака на Харків, Трамп переміг на праймеріз у Нью-Гемпширі: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Мокрий сніг, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 24 січня
Сьогодні, 05:05
День зовнішньої розвідки. Які свята та традиції відзначаємо 24 січня
Сьогодні, 00:16
Як залучити до країни інвесторів. Експерт Національного інституту економічних досліджень запропонував рішення
Вчора, 11:54
За тиждень ДТЕК повернув світло для 38 тисяч родин
Вчора, 11:02

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua