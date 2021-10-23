У Польщі українці влаштували погоню із поліцією

Правоохоронці переслідували водія мікроавтобуса, який не зупинився для перевірки документів

У Польщі поблизу міста Більськ-Підляський затримали двох українців. Один з них перевозив нелегальних мігрантів і влаштував погоню з поліцією, а другий – намагався йому допомогти і потрапив у ДТП. Про це повідомляє tvn24.pl.

За словами представника поліції, правоохоронці переслідували водія мікроавтобуса, який не зупинився для перевірки документів. Йому допомагав ще один автомобіліст, який потрапив в ДТП.

«Водій мікроавтобуса Renault не зупинився на вимогу поліції і почав тікати. Тоді правоохоронці почали переслідувати порушника», – йдеться в повідомленні.

У той же час водій автомобіля Nissan, який заважав поліції наздоганяти мікроавтобус, зіткнувся з Honda. У ДТП постраждала одна людина. Водія Nissan затримала поліція.

Водій мікроавтобуса звернув на ґрунтову дорогу, покинув транспортний засіб і намагався втекти своїм ходом. Його затримали за три кілометри від місця інциденту.

Pod Bielskiem Podlaskim policjanci ścigali kierowcę busa, który nie zatrzymał się do kontroli. Podczas pościgu, kierowca drugiego samochodu próbował wyprzedzać radiowóz i zajeżdżać mu drogę. Doprowadził do czołowego zderzenia.https://t.co/kRvbZOdoqK — tvn24 (@tvn24) October 23, 2021

У мікроавтобусі було 12 осіб, імовірно вони потрапили на територію Польщі нелегально.

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