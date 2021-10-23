  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    У Польщі українці влаштували погоню із поліцією

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У Польщі українці влаштували погоню із поліцією - У Польщі українці влаштували погоню із поліцією
    У Польщі українці влаштували погоню із поліцією
    фото: TVN24.pl

    Правоохоронці переслідували водія мікроавтобуса, який не зупинився для перевірки документів

    У Польщі поблизу міста Більськ-Підляський затримали двох українців. Один з них перевозив нелегальних мігрантів і влаштував погоню з поліцією, а другий – намагався йому допомогти і потрапив у ДТП. Про це повідомляє tvn24.pl.

    За словами представника поліції, правоохоронці переслідували водія мікроавтобуса, який не зупинився для перевірки документів. Йому допомагав ще один автомобіліст, який потрапив в ДТП.

    «Водій мікроавтобуса Renault не зупинився на вимогу поліції і почав тікати. Тоді правоохоронці почали переслідувати порушника», – йдеться в повідомленні.

    У той же час водій автомобіля Nissan, який заважав поліції наздоганяти мікроавтобус, зіткнувся з Honda. У ДТП постраждала одна людина. Водія Nissan затримала поліція.

    Водій мікроавтобуса звернув на ґрунтову дорогу, покинув транспортний засіб і намагався втекти своїм ходом. Його затримали за три кілометри від місця інциденту.

    У мікроавтобусі було 12 осіб, імовірно вони потрапили на територію Польщі нелегально.

    «Двох жінок і дитину госпіталізували. Дитина здорова, її забрали в лікарню, щоб не розлучати з матір'ю», – розповіли в поліції.

    Як повідомлялося, 21 жовтня на Столичному шосе, 27 у Голосіївському районі столиці сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля Volkswagen Caddy та вантажівки Renault Kerax. Внаслідок ДТП в авто Volkswagen було затиснуто водія між сидінням та панеллю приладів. Рятувальники деблокували тіло чоловіка, 1954 року народження.

    21 жовтня на 51 кілометрі автодороги Н-01( Київ-Знам’янка) сталась ДТП за участі автобуса «ПАЗ» та вантажного автомобіля FAW. У результаті ДТП постраждали громадяни Білорусі.

    15 жовтня на вулиці Кайсарова в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки й автомобіля KIA. Вантажівка рухалася по Сумській вниз на Кайсарова і в неї відмовили гальма. Під час повороту через значну швидкість вантажівка перекинулася й зачепила легковий автомобіль KIA.

    15 жовтня у смт Володарка на Київщині перекинулась фура з кавунами. Поліція оприлюднила відео моменту ДТП.

    Теги: ДТП Польща українці автомобіль поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Польщі українці влаштували погоню із поліцією