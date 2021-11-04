«Зелені чоловічки» з'явилися вже й у Польщі

На територію Польщі з Білорусі проникли озброєні люди

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О, «зеленые человечки» появились уже и в Польше.

МИД Польши, как пишут СМИ, вызвал представителя Беларуси из-за прецедента проникновения в страну с территории Беларуси (300 метров от границы) трех вооруженных людей.

Заметив польский патруль, они направились обратно в сторону Беларуси. По мнению полиции, это не было случайной ошибкой, и эти люди не заблудились.

МИД Польши потребовал объяснений. Но беларусская сторона отказывается от комментариев.

В свою очередь, представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано сказал, что если подтвердится, что это было вторжение на территорию Польши, Евросоюз будет считать это очередной провокацией Лукашенко против ЕС.

Джерело: блог Олесі Яхно

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