«Зелені чоловічки» з'явилися вже й у Польщі
На територію Польщі з Білорусі проникли озброєні люди
Мовою оригіналу
О, «зеленые человечки» появились уже и в Польше.
МИД Польши, как пишут СМИ, вызвал представителя Беларуси из-за прецедента проникновения в страну с территории Беларуси (300 метров от границы) трех вооруженных людей.
Заметив польский патруль, они направились обратно в сторону Беларуси. По мнению полиции, это не было случайной ошибкой, и эти люди не заблудились.
МИД Польши потребовал объяснений. Но беларусская сторона отказывается от комментариев.
В свою очередь, представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано сказал, что если подтвердится, что это было вторжение на территорию Польши, Евросоюз будет считать это очередной провокацией Лукашенко против ЕС.
Джерело: блог Олесі Яхно