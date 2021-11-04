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    Думки вголос

    «Зелені чоловічки» з'явилися вже й у Польщі

    • Олеся Яхно

      Кандидат політичних наук

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Білорусь відмовилася коментувати інцидент на кордоні - «Зелені чоловічки» з'явилися вже й у Польщі
    Білорусь відмовилася коментувати інцидент на кордоні
    фото Reuters

    На територію Польщі з Білорусі проникли озброєні люди

    Мовою оригіналу

    О, «зеленые человечки» появились уже и в Польше.

    МИД Польши, как пишут СМИ, вызвал представителя Беларуси из-за прецедента проникновения в страну с территории Беларуси (300 метров от границы) трех вооруженных людей.

    Заметив польский патруль, они направились обратно в сторону Беларуси. По мнению полиции, это не было случайной ошибкой, и эти люди не заблудились.

    МИД Польши потребовал объяснений. Но беларусская сторона отказывается от комментариев.

    В свою очередь, представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано сказал, что если подтвердится, что это было вторжение на территорию Польши, Евросоюз будет считать это очередной провокацией Лукашенко против ЕС.

    Джерело: блог Олесі Яхно

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Білорусь Польща
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    «Зелені чоловічки» з'явилися вже й у Польщі