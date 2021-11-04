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    Українська емігрантка перемогла на виборах до міської ради Нью-Йорка

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    Напередодні голосування Вєрніков розповіла, що у разі перемоги призупинить роботу юриста - Українська емігрантка перемогла на виборах до міської ради Нью-Йорка
    Напередодні голосування Вєрніков розповіла, що у разі перемоги призупинить роботу юриста
    фото скріншот відео

    Успішна адвокатка емігрувала із сім'єю з Чернівців у 12-річному віці

    На виборах до міської ради Нью-Йорка перемогла емігрантка з України Інна Верніков. Про це повідомила українська служба «Голосу Америки» у Facebook.

    37-річна адвокатка, яка представляє Республіканську партію, балотувалася на 48-й дільниці, яка розташована в Брукліні, де голосують 180 тис. виборців. Більшість виборців на цій дільниці – євреї, які виїхали з СРСР.

    Вєрніков поїхала із сім'єю з Чернівців у 12-річному віці, у США вона здобула професію адвоката. Після восьми років юридичної практики вона вирішила спробувати свої сили у політиці.

    Напередодні голосування Вєрніков розповіла, що у разі перемоги призупинить роботу юриста.

    «З точки зору розвитку кар'єри та оплати депутатство не є для мене значним підвищенням, але для мене це не так важливо. Моя мета – це зміни, які я можу впровадити у місті. Я роблю це, бо люблю цю країну та вдячна за те , що вона нам дає», – наголосила вона.

    Верніков у разі перемоги обіцяла боротися за збільшення фінансування поліції та збільшення бюджету санітарно-очисних служб Нью-Йорка.

    Також, емігрантка робить українську кухню модною в Америці.

    Тим часом, українка стала першою жінкою-диригенткою концерту до річниці ООН.

    Теги: США вибори ООН українці
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    Українська емігрантка перемогла на виборах до міської ради Нью-Йорка