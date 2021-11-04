Українська емігрантка перемогла на виборах до міської ради Нью-Йорка

Успішна адвокатка емігрувала із сім'єю з Чернівців у 12-річному віці

На виборах до міської ради Нью-Йорка перемогла емігрантка з України Інна Верніков. Про це повідомила українська служба «Голосу Америки» у Facebook.

37-річна адвокатка, яка представляє Республіканську партію, балотувалася на 48-й дільниці, яка розташована в Брукліні, де голосують 180 тис. виборців. Більшість виборців на цій дільниці – євреї, які виїхали з СРСР.

Вєрніков поїхала із сім'єю з Чернівців у 12-річному віці, у США вона здобула професію адвоката. Після восьми років юридичної практики вона вирішила спробувати свої сили у політиці.

Напередодні голосування Вєрніков розповіла, що у разі перемоги призупинить роботу юриста.

«З точки зору розвитку кар'єри та оплати депутатство не є для мене значним підвищенням, але для мене це не так важливо. Моя мета – це зміни, які я можу впровадити у місті. Я роблю це, бо люблю цю країну та вдячна за те , що вона нам дає», – наголосила вона.

Верніков у разі перемоги обіцяла боротися за збільшення фінансування поліції та збільшення бюджету санітарно-очисних служб Нью-Йорка.

Також, емігрантка робить українську кухню модною в Америці.

Тим часом, українка стала першою жінкою-диригенткою концерту до річниці ООН.