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    Євросоюз завтра може виключити Україну із «зеленого списку» – ЗМІ

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    Нині у переліку третіх країн, звідки ЄС рекомендує дозволити несуттєві поїздки, 20 країн, в тому числі Україна - Євросоюз завтра може виключити Україну із «зеленого списку» – ЗМІ
    Нині у переліку третіх країн, звідки ЄС рекомендує дозволити несуттєві поїздки, 20 країн, в тому числі Україна
    фото з відкритих джерел

    Країни ЄС, як правило, запроваджують обмеження на в’їзд для жителів країн, яких немає у «зеленому» списку

    Посли Європейського Союзу у п’ятницю, 5 листопада, переглянуть «зелений список» третіх країн для подорожей. Очікується, що Україну виключать з цього списку. Про це повідомив у Twitter брюссельський журналіст «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк.

    «Завтра посли ЄС, скоріш за все, виключать Україну з рекомендованого європейського списку безпечних країн. Виключення зі списку має відбутися вже наступного тижня», – зазначив журналіст.

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    Як відомо, 27 жовтня ЄС залишив Україну у «зеленому» списку ще на два тижні.

    Через два дні ЄС змінив список «зелених» країн для подорожей.

    До «зеленого списку» потрапляють країни з позитивною ситуацією з коронавірусом. ЄС рекомендує державам-членам відкривати кордони для подорожуючих з країн, які перебувають у «зеленому списку».

    Нині у переліку третіх країн, звідки ЄС рекомендує дозволити несуттєві поїздки, 20 країн, в тому числі Україна.

    Країни Європейського Союзу як правило дослухаються до рекомендації Ради ЄС та запроваджують обмеження на в’їзд для жителів країн, яких немає у списку, та на туристичні мандрівки для них.

    Раніше повідомлялося, що Євросоюз планує виключити Україну із «зеленої» зони. МЗС пояснив, що очікує наших туристів.

    26 жовтня ми повідомляли, що навіть у разі виключення нашої держави з «зеленого списку» ЄС, українці мають шанс й надалі подорожувати до країн Євросоюзу. Міністерство закордонних справ працює над тим, щоб кордони не закривалися для наших мандрівників.

    Відзначимо, що Данія запровадила нові правила в’їзду з України.

    Також було оприлюднено нові правила в'їзду до США: що треба знати українцям. Нагадаємо, що США включили Україну в список країн «дуже високого ризику» підхопити Covid-19.

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    Теги: ЄС відпочинок туризм українці Україна кордон
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    Євросоюз завтра може виключити Україну із «зеленого списку» – ЗМІ