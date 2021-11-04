Євросоюз завтра може виключити Україну із «зеленого списку» – ЗМІ

Нині у переліку третіх країн, звідки ЄС рекомендує дозволити несуттєві поїздки, 20 країн, в тому числі Україна

Країни ЄС, як правило, запроваджують обмеження на в’їзд для жителів країн, яких немає у «зеленому» списку

Посли Європейського Союзу у п’ятницю, 5 листопада, переглянуть «зелений список» третіх країн для подорожей. Очікується, що Україну виключать з цього списку. Про це повідомив у Twitter брюссельський журналіст «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк.

«Завтра посли ЄС, скоріш за все, виключать Україну з рекомендованого європейського списку безпечних країн. Виключення зі списку має відбутися вже наступного тижня», – зазначив журналіст.

Як відомо, 27 жовтня ЄС залишив Україну у «зеленому» списку ще на два тижні.

Через два дні ЄС змінив список «зелених» країн для подорожей.

До «зеленого списку» потрапляють країни з позитивною ситуацією з коронавірусом. ЄС рекомендує державам-членам відкривати кордони для подорожуючих з країн, які перебувають у «зеленому списку».

Нині у переліку третіх країн, звідки ЄС рекомендує дозволити несуттєві поїздки, 20 країн, в тому числі Україна.

Країни Європейського Союзу як правило дослухаються до рекомендації Ради ЄС та запроваджують обмеження на в’їзд для жителів країн, яких немає у списку, та на туристичні мандрівки для них.

Раніше повідомлялося, що Євросоюз планує виключити Україну із «зеленої» зони. МЗС пояснив, що очікує наших туристів.

26 жовтня ми повідомляли, що навіть у разі виключення нашої держави з «зеленого списку» ЄС, українці мають шанс й надалі подорожувати до країн Євросоюзу. Міністерство закордонних справ працює над тим, щоб кордони не закривалися для наших мандрівників.

Відзначимо, що Данія запровадила нові правила в’їзду з України.

Також було оприлюднено нові правила в'їзду до США: що треба знати українцям. Нагадаємо, що США включили Україну в список країн «дуже високого ризику» підхопити Covid-19.