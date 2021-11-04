Євросоюз завтра може виключити Україну із «зеленого списку» – ЗМІ
Країни ЄС, як правило, запроваджують обмеження на в’їзд для жителів країн, яких немає у «зеленому» списку
Посли Європейського Союзу у п’ятницю, 5 листопада, переглянуть «зелений список» третіх країн для подорожей. Очікується, що Україну виключать з цього списку. Про це повідомив у Twitter брюссельський журналіст «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк.
«Завтра посли ЄС, скоріш за все, виключать Україну з рекомендованого європейського списку безпечних країн. Виключення зі списку має відбутися вже наступного тижня», – зазначив журналіст.
Як відомо, 27 жовтня ЄС залишив Україну у «зеленому» списку ще на два тижні.
Через два дні ЄС змінив список «зелених» країн для подорожей.
До «зеленого списку» потрапляють країни з позитивною ситуацією з коронавірусом. ЄС рекомендує державам-членам відкривати кордони для подорожуючих з країн, які перебувають у «зеленому списку».
Нині у переліку третіх країн, звідки ЄС рекомендує дозволити несуттєві поїздки, 20 країн, в тому числі Україна.
Країни Європейського Союзу як правило дослухаються до рекомендації Ради ЄС та запроваджують обмеження на в’їзд для жителів країн, яких немає у списку, та на туристичні мандрівки для них.
Раніше повідомлялося, що Євросоюз планує виключити Україну із «зеленої» зони. МЗС пояснив, що очікує наших туристів.
26 жовтня ми повідомляли, що навіть у разі виключення нашої держави з «зеленого списку» ЄС, українці мають шанс й надалі подорожувати до країн Євросоюзу. Міністерство закордонних справ працює над тим, щоб кордони не закривалися для наших мандрівників.
Відзначимо, що Данія запровадила нові правила в’їзду з України.
Також було оприлюднено нові правила в'їзду до США: що треба знати українцям. Нагадаємо, що США включили Україну в список країн «дуже високого ризику» підхопити Covid-19.
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