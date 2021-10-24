Польща направила у Білорусь гуманітарну допомогу для мігрантів

Президент Польщі закликав білоруську владу прийняти гумконвой, проте Мінськ виступає проти

Польща направила до Білорусі три вантажні автомобілі з гуманітарною допомогою для мігрантів, які намагаються потрапити з білоруської території до Польщі.

Президент Польщі Анджей Дуда закликав білоруську владу прийняти гуманітарний вантаж, що наразі перебуває на пункті пропуску «Бобровнікі-Берестовіца» на польсько-білоруському кордоні.

«Під час зустрічі з прем’єром Матеушем Моравецьким я виступив з ініціативою направити гумконвой на кордон з Білоруссю. Потрібно допомогти імігрантам, які кочують з білоруського боку кордону. Закликаю Білорусь впустити допомогу, у вантажівках є намети, ліжка, ковдри», – написав у Twitter президент Польщі Анджей Дуда.

W czasie spotkania z premierem @MorawieckiM wystąpiłem z inicjatywą wysłania konwoju humanitarnego na granicę z Białorusią. Trzeba pomóc imigrantom koczującym po białoruskiej stronie granicy. Apeluję do Białorusi o wpuszczenie pomocy. W ciężarówkach są namioty, łóżka i koce. — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) October 23, 2021

Голова урядового агентства стратегічних резервів Польщі Міхал Кучмеровський повідомив, що вантаж зараз перебуває на кордоні у пункті пропуску «Бобровнікі». Він також додав, що Варшава готова надіслати ще один гумконвой з продуктами і ліками, якщо Мінськ погодиться його прийняти.

МЗС Польщі напередодні направило ноту Білорусі з проханням прийняти гуманітарний вантаж для іммігрантів з країн Близького Сходу та Африки.

Кучмеровський повідомив, що це вже третя спроба Польщі вислати гуманітарний вантаж для мігрантів до Білорусі, однак Мінськ не дає жодної офіційної відповіді і не пропускає на свою територію допомогу. За його словами, цього разу вантаж перебуватиме на кордоні тривалий час, до моменту, коли Мінськ змінить рішення.

Раніше вісім додаткових поліцейських підрозділів посилили контроль на кордоні між ФРН та Польщею через збільшення числа мігрантів і біженців з території Білорусі. МВС у Берліні не виключає регулярні перевірки на кордоні.

Лідери Європейського Союзу прийняли рішення ввести нові санкції проти Білорусі, зокрема, через збільшення нелегальної міграції. Про це повідомив у Twitter брюссельський кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк.

Разом з тим Польща заявила, що міграційна криза на кордоні з Білоруссю – надовго.

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