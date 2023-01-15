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У Польщі працюють пункти допомоги українцям: деталі

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
У Польщі працюють пункти допомоги українцям: деталі
Знайти найближчий пункт допомоги можна скориставшись інтерактивною мапою
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Вихідцям із України гарантовані: юридична, психологічна, медична допомога, а також матеріальна підтримка

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у Польщі розгорнули понад 300 пунктів допомоги для українців. Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих.

Залежно від потреби надається юридична, психологічна, медична допомога, а також матеріальна підтримка. Кошти покривають витрати на лікування, реабілітацію, фармацевтичні засоби, харчування (талони на харчування), придбання одягу, взуття, засобів побутової хімії й особистої гігієни.

Знайти найближчий пункт допомоги можна скориставшись інтерактивною мапою.

Українці, які потребують допомоги у Польщі, також можуть звернутися на гарячу лінію за номером телефону: +48 222 309 900. Гаряча лінія працює цілодобово українською й англійською мовами.

До слова, нині у країнах Європи перебувають майже 8 млн українських біженців. Про це повідомляється на сайті Управління верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ).

Нагадаємо, Польща змінює правила перебування для біженців з України.

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Теги: Польща біженці

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