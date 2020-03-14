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    У світі

    У Польщі пропонують перенести вибори президента через коронавірус

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    За згодою усіх потрібно перенести вибори - Туск - У Польщі пропонують перенести вибори президента через коронавірус
    За згодою усіх потрібно перенести вибори - Туск

    Перший тур президентських виборів у Польщі має відбутися 10 травня

    Експрезидент Європейської ради, колишній прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав перенести вибори, оскільки через епідемію коронавірусу кандидати у президенти не можуть проводити повноцінну кампанію.

    Такий допис він розмістив у Twitter 14 березня.

    «Епідемія вимагає солідарності і єдності. Кампанія – це конкуренція, взаємна критика, боротьба. Епідемія виключає ведення кампанії. Висновок один: за згодою усіх потрібно перенести вибори»,- написав Туск.

    Президент Польщі Анджей Дуда 14 березня під час відвідання міста Гарволін заявив, що вибори можна перенести лише у випадку оголошення надзвичайного стану у країні. Він зауважив, що сьогодні немає підстав оголошувати надзвичайний стан, а до виборів залишається ще трохи часу. Водночас, він запевнив, що країна готова на «усілякі потрібні і розважливі рішення».

    «На даний момент немає мови про перенесення виборів»,- заявив в суботу в ефірі радіо ZET речник уряду Польщі Пьотр Мюллер. Водночас, він зазначив, що ситуація є динамічною і ніхто зараз не може сказати, як вона виглядатиме через деякий час.

    Разом з тим в останні дні більшість кандидатів у президенти Польщі через коронавірус припинили активні передвиборчі поїздки по країні. Ряд з них, зокрема, кандидат від лівих сил Роберт Бєдронь та кандидат від націоналістів Кшиштоф Босак вже закликали перенести вибори президента Польщі на пізніший термін.

    Перший тур президентських виборів в РП має відбутися 10 травня, а можливий другий – 24 травня.

    Як відомо, станом на 14 березня у Польщі зафікcовано 93 випадки зараження коронавірусом, двоє осіб померли.

    Як повідомлялося, з 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин у навчальних закладах та низка інших обмежувальних заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.

    На цей момент в Україні підтверджено 3 випадки коронавірусу. Серед них один летальний.

    Відповідно до останніх даних, у світі підтверджено 145 374 випадків коронавірусу. Найбільша кількість заражених – у Китаї (80 973), Італії (17 660), Ірані (11 364), Південній Кореї (8 086), Іспанії (5 232). Зафіксовано 5 429 смертей від коронавірусної хвороби. Одужали 71 694 людини.

    11 березня ВООЗ офіційно оголосила коронавірус Covid-19 глобальною пандемією.

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