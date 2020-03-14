Скільки заплатять і як отримати лікарняні людям з підозрою на коронавірус



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Сума виплат буде залежати від середньої зарплати і стажу

Українці з симптомами ГРВІ або підозрою на коронавірус мають право на оплачуваний лікарняний. В період введеного в Україні карантину Фонд соціального страхування буде платити допомогу по тимчасовій втраті працездатності. Про це написали в повідомленні Фонду соціального страхування України.

Якщо лікар підтвердив тимчасову непрацездатність людини, Фонд виплатить компенсацію втраченого заробітку за час лікування. Розмір виплат залежить від страхового стажу та середньоденної заробітної плати працівника: страховий стаж до 3 років – 50% середньої заробітної плати, стаж від 3 до 5 років – 60%, від 5 до 8 років – 70% і якщо стаж більше 8 років – 100%.

100% середньої зарплати платять також пільговикам.

Також підкреслюється, що перші п’ять днів лікарняного оплачує роботодавець. Вже з шостого дня лікарняного і до моменту одужання гроші платить Фонд соцстраху.

Щоб отримати допомогу, людина повинна передати листок непрацездатності роботодавцю. А роботодавець далі вже передає інформацію до Фонду соціального страхування.

Крім того, якщо у працівника захворіла дитина, молодша за 14 років, і за нею треба доглядати вдома або в лікарні, Фонд буде платити лікарняні з першого дня відходу. Але якщо діти не хворі і знаходяться вдома на карантині, виплачувати лікарняні батькам не будуть.

Нагадаємо, Укрпошта продовжує працювати у звичайному режимі після оголошення всеукраїнського карантину через поширення коронавірусу Covid-19. Компанія й надалі доставлятиме пенсії та грошові виплати мільйонам клієнтів, особливо пенсіонерам.