Пандемія коронавірусу: кількість інфікованих у світі перевищила 145 тис. осіб



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Кількість інфікованих у світі на коронавірус перевищила 145 тис. осіб

У свою чергу, у світі одужали 71,688 людей

Станом на 5:50 суботи загальна кількість померлих від пневмонії, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 5,429 осіб.

Про це повідомляє Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса (США).

Кількість заражених в Китаї - 80,971 людей.

Всього у світі 145,369 осіб інфікованих.

У свою чергу, у світі одужали 71,688 людей.

Країнами з найбільш швидким поширенням коронавірусу залишаються Італія (17,660), Іран (11,364) і Південна Корея (8,086).

За останніми даними, в Україні первіряють 59 підозр на коронавірус Covid-19.

13 березня в Україні зафіксовано першу смерть від коронавірусу. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко підтвердив на брифінгу інформацію про смерть 71-річної жінки в Житомрській області.

Слід зазначити, що пацієнтка з коронавірусом на Житомирщині, у якої 12 березня виявили вірус, не відразу звернулася за допомогою до лікарів і не самоізолювалася, а ходила до церкви і приймала гостей.

У райцентрі Радомишль, у якому в жінки пенсійного віку був виявлений коронавірус, запровадили надзвичайний стан.

У п'ятницю на Житомирщині дезінфікували автовокзал і церкву в Радомишлі, які відвідувала інфікована коронавірусом жінка, що померла.

Згодом медики розповіли про симптоми першої жертви коронавірусу в Україні.

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