Пандемія коронавірусу: кількість інфікованих у світі перевищила 145 тис. осіб
У свою чергу, у світі одужали 71,688 людей
Станом на 5:50 суботи загальна кількість померлих від пневмонії, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 5,429 осіб.
Про це повідомляє Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса (США).
Кількість заражених в Китаї - 80,971 людей.
Всього у світі 145,369 осіб інфікованих.
У свою чергу, у світі одужали 71,688 людей.
Країнами з найбільш швидким поширенням коронавірусу залишаються Італія (17,660), Іран (11,364) і Південна Корея (8,086).
За останніми даними, в Україні первіряють 59 підозр на коронавірус Covid-19.
13 березня в Україні зафіксовано першу смерть від коронавірусу. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко підтвердив на брифінгу інформацію про смерть 71-річної жінки в Житомрській області.
Слід зазначити, що пацієнтка з коронавірусом на Житомирщині, у якої 12 березня виявили вірус, не відразу звернулася за допомогою до лікарів і не самоізолювалася, а ходила до церкви і приймала гостей.
У райцентрі Радомишль, у якому в жінки пенсійного віку був виявлений коронавірус, запровадили надзвичайний стан.
У п'ятницю на Житомирщині дезінфікували автовокзал і церкву в Радомишлі, які відвідувала інфікована коронавірусом жінка, що померла.
Згодом медики розповіли про симптоми першої жертви коронавірусу в Україні.
Читайте також: