  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Пандемія коронавірусу: кількість інфікованих у світі перевищила 145 тис. осіб

    • Розсилка
    Кількість інфікованих у світі на коронавірус перевищила 145 тис. осіб - Пандемія коронавірусу: кількість інфікованих у світі перевищила 145 тис. осіб
    Кількість інфікованих у світі на коронавірус перевищила 145 тис. осіб

    У свою чергу, у світі одужали 71,688 людей

    Станом на 5:50 суботи загальна кількість померлих від пневмонії, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 5,429 осіб.

    Про це повідомляє Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса (США).

    Кількість заражених в Китаї - 80,971 людей.

    Всього у світі 145,369 осіб інфікованих.

    У свою чергу, у світі одужали 71,688 людей.

    Країнами з найбільш швидким поширенням коронавірусу залишаються Італія (17,660), Іран (11,364) і Південна Корея (8,086).

    За останніми даними, в Україні первіряють 59 підозр на коронавірус Covid-19.

    13 березня в Україні зафіксовано першу смерть від коронавірусу. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко підтвердив на брифінгу інформацію про смерть 71-річної жінки в Житомрській області.

    Слід зазначити, що пацієнтка з коронавірусом на Житомирщині, у якої 12 березня виявили вірус, не відразу звернулася за допомогою до лікарів і не самоізолювалася, а ходила до церкви і приймала гостей.

    У райцентрі Радомишль, у якому в жінки пенсійного віку був виявлений коронавірус, запровадили надзвичайний стан.

    У п'ятницю на Житомирщині дезінфікували автовокзал і церкву в Радомишлі, які відвідувала інфікована коронавірусом жінка, що померла. 

    Згодом медики розповіли про симптоми першої жертви коронавірусу в Україні.

    Читайте також: 

    США Південна Корея Іран Італія надзвичайний стан вірус коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ