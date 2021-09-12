У Польщі протестували через загибель українця (фото)

Учасники акції вимагали чесного розслідування та покарання винних

У польському Вроцлаві пройшов мирний протест проти насильства поліції на тлі смерті 25-річного українця Дмитра Никифоренка після затримання правоохоронцями. Учасники вимагали чесного розслідування та покарання винних. Про це повідомляє Polsat News.

Кілька десятків людей, серед яких більшість громадян України, зібралися перед штаб-квартирою поліції у Вроцлаві на акцію під гаслом «Протест проти насильства. Ми хочемо чесного розслідування смерті Дмитра Никифоренка».

«Катування та смерть Дмитра Никифоренка у витверезнику – це межа, яку нам ніколи не доводилося перетинати. Ми хочемо чесного розслідування, ми хочемо покарати винних, ми хочемо обіцянок, що подібне більше ніколи не повториться у Вроцлаві, який є нашим домом», – заявили організатори протестів.

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Один з лідерів акції Сергій Чулков, зачитав листа до поліції українською та польською мовами та наголосив, що протести стосуються налагодження діалогу з правоохоронцями.

«Українці, які живуть у Вроцлаві, не вірять, що камери у працівників були вимкнені, оскільки це можна робити лише після закінчення чергування, тому вимагають подробиць», – заявив він.

Зазначимо, посольство України направило в МЗС Польщі ноту у зв’язку із загибеллю українця у Вроцлаві.

Раніше Gazeta Wyborcza повідомила про смерть громадянина України, 25-річного Дмитра Никифоренка у витверезнику у Вроцлаві. За даними видання, до нього застосували газ, били кулаками й кийками, а пізніше він був задушений поліцейськими та співробітником Центру.

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко повідомив агентству, що Генеральне консульство України в Кракові взаємодіє з польськими правоохоронцями в контексті розслідування обставин смерті Дмитра Никифоренка і підтримує зв’язок з його рідними. За його словами, одна з версій слідства-перевищення повноважень працівниками поліції.

«Докладемо максимальних зусиль, щоб всі обставини смерті нашого громадянина були з’ясовані, а винні були притягнуті до відповідальності», – запевнив речник МЗС.

Нагадаємо, у польському місті Вроцлав після затримання поліцією помер 25-річний громадянин України. Українець помер 30 липня у витверезнику Вроцлава, але деталі його смерті польські ЗМІ описують тільки тепер.

Дмитра Никифоренка поховали в Україні в середині серпня.

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