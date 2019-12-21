Путін визнав, що не вважає українців та білорусів самостійними народами

Путін збирається відроджувати Російську імперію

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Два вывода из событий вчерашнего безумного дня

1. Путин на пресс-конференции фактически озвучил свою программу. Он не считает украинцев и белорусов самостоятельными народами, а границы между Россией и ее западными соседями - оправданными. Его идеал даже не союз славянских республик, по типу солженицынского «Российского союза», а русифицированное унитарное государство, то есть аналог Российской империи.

Вот ее он и собирается возрождать. Это означает дальнейшие попытки присоединить Беларусь и уничтожить самостоятельную государственность в Украине; а также продолжение русификации национальных республик в составе РФ (федерализм в России и так уже де-факто уничтожен).

2. ФСБ превращается в объект всеобщей ненависти, символ преступной палаческой власти в России. Если так дальше пойдет, охота на чекистов может стать своеобразным национальным видом спорта.

Джерело: блог Ігора Ейдмана

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