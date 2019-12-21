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    Думки вголос

    Путін визнав, що не вважає українців та білорусів самостійними народами

    • Ігор Ейдман

      Соціолог

    • Розсилка
    Путін визнав, що не вважає українців та білорусів самостійними народами

    Путін збирається відроджувати Російську імперію

    Мовою оригіналу

    Два вывода из событий вчерашнего безумного дня

    1. Путин на пресс-конференции фактически озвучил свою программу. Он не считает украинцев и белорусов самостоятельными народами, а границы между Россией и ее западными соседями - оправданными. Его идеал даже не союз славянских республик, по типу солженицынского «Российского союза», а русифицированное унитарное государство, то есть аналог Российской империи.

    Вот ее он и собирается возрождать. Это означает дальнейшие попытки присоединить Беларусь и уничтожить самостоятельную государственность в Украине; а также продолжение русификации национальных республик в составе РФ (федерализм в России и так уже де-факто уничтожен).

    2. ФСБ превращается в объект всеобщей ненависти, символ преступной палаческой власти в России. Если так дальше пойдет, охота на чекистов может стать своеобразным национальным видом спорта.

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    Джерело: блог Ігора Ейдмана

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Росія ФСБ Путін путінський режим
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