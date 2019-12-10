У Празі тисячі людей вимагають відставки прем'єра Чехії



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Протестувальники почали марш через центр Праги до Вацлавської площі, вимагаючи відставки Бабіша

«Ми хочемо прем'єрміністра, а не брехуна», - сказав один з організаторів акції

У центрі Праги тисячі людей вийшли на демонстрацію з вимогою відставки прем'єрміністра Чехії Андрія Бабіша.

Демонстрація почалася о 6 годині вечора з хвилини мовчання в пам'ять про жертв стрілянини в університетській лікарні Острави. Після цього протестувальники почали марш через центр до Вацлавської площі, вимагаючи відставки Бабіша.

«Те, що сталося і що відбувається, включаючи реакцію Андрія Бабіша, який бере в заручники чеських громадян, настільки серйозно, що ми тут до січня. З нас досить! Ми хочемо прем'єрміністра, а не брехуна», - сказав один з організаторів акції.

Серед виступаючих були також директор Transparency International Девід Ондрачек і колишній регіональний директор Чеської екологічної інспекції Яна Моравцова.

Бабіш заявив, що не збирається подавати у відставку.

«Опозиція регулярно ходить на демонстрації, тому що антібабіш - їхня єдина програма, вони більше нічого не можуть зробити», - сказав він.

У вівторок, 17 грудня, відбудеться ще одна демонстрація на Вацлавській площі, а в понеділок, 16 грудня, заплановані демонстрації в інших містах.

Нагадаємо, у середині листопада в Празі близько 300 тисяч чехів вимагали відставки прем’єра.

Джерело: Європейська правда