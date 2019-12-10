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    У світі

    У Празі тисячі людей вимагають відставки прем'єра Чехії

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    Протестувальники почали марш через центр Праги до Вацлавської площі, вимагаючи відставки Бабіша - У Празі тисячі людей вимагають відставки прем'єра Чехії
    Протестувальники почали марш через центр Праги до Вацлавської площі, вимагаючи відставки Бабіша

    «Ми хочемо прем'єрміністра, а не брехуна», - сказав один з організаторів акції

    У центрі Праги тисячі людей вийшли на демонстрацію з вимогою відставки прем'єрміністра Чехії Андрія Бабіша.

    Демонстрація почалася о 6 годині вечора з хвилини мовчання в пам'ять про жертв стрілянини в університетській лікарні Острави. Після цього протестувальники почали марш через центр до Вацлавської площі, вимагаючи відставки Бабіша.

    «Те, що сталося і що відбувається, включаючи реакцію Андрія Бабіша, який бере в заручники чеських громадян, настільки серйозно, що ми тут до січня. З нас досить! Ми хочемо прем'єрміністра, а не брехуна», - сказав один з організаторів акції.

    Серед виступаючих були також директор Transparency International Девід Ондрачек і колишній регіональний директор Чеської екологічної інспекції Яна Моравцова.

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    Бабіш заявив, що не збирається подавати у відставку.

    «Опозиція регулярно ходить на демонстрації, тому що антібабіш - їхня єдина програма, вони більше нічого не можуть зробити», - сказав він.

    У вівторок, 17 грудня, відбудеться ще одна демонстрація на Вацлавській площі, а в понеділок, 16 грудня, заплановані демонстрації в інших містах.

    Нагадаємо, у середині листопада в Празі близько 300 тисяч чехів вимагали відставки прем’єра.

    Джерело: Європейська правда

    акція Чехія відставка політика протест Transparency International опозиція
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