У Празі тисячі людей вимагають відставки прем'єра Чехії
«Ми хочемо прем'єрміністра, а не брехуна», - сказав один з організаторів акції
У центрі Праги тисячі людей вийшли на демонстрацію з вимогою відставки прем'єрміністра Чехії Андрія Бабіша.
Демонстрація почалася о 6 годині вечора з хвилини мовчання в пам'ять про жертв стрілянини в університетській лікарні Острави. Після цього протестувальники почали марш через центр до Вацлавської площі, вимагаючи відставки Бабіша.
«Те, що сталося і що відбувається, включаючи реакцію Андрія Бабіша, який бере в заручники чеських громадян, настільки серйозно, що ми тут до січня. З нас досить! Ми хочемо прем'єрміністра, а не брехуна», - сказав один з організаторів акції.
Серед виступаючих були також директор Transparency International Девід Ондрачек і колишній регіональний директор Чеської екологічної інспекції Яна Моравцова.
Бабіш заявив, що не збирається подавати у відставку.
«Опозиція регулярно ходить на демонстрації, тому що антібабіш - їхня єдина програма, вони більше нічого не можуть зробити», - сказав він.
У вівторок, 17 грудня, відбудеться ще одна демонстрація на Вацлавській площі, а в понеділок, 16 грудня, заплановані демонстрації в інших містах.
Нагадаємо, у середині листопада в Празі близько 300 тисяч чехів вимагали відставки прем’єра.
Джерело: Європейська правда