У Чехії в лікарні сталася стрілянина: четверо загиблих



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Фото: пресслужба чеської поліції

У результаті стрілянини в Чехії постраждали також дві людини

У лікарні в Чехії сталася стрілянина, в результаті якої загинули четверо людей. Про це повідомляє пресслужба чеської поліції у Twitter.

Поліція розшукує стрілка.

Стрілянина сталася у лікарні чеського міста Острава. До місця НП прибув спецназ.

Місцеві ЗМІ пишуть, що невідомий стріляв в один з верхніх поверхів лікарні.

Поліція розповсюдила фото ймовірного підозрюваного і просить допомогти у пошуку, при цьому людей просятьбути максимально обережними.

Раніше повідомлялося, що у результаті стрілянини в клініці «На Виноградах» в Празі (Чехія), дві людини отримали поранення. Стрілянина сталася в п'ятницю, 8 березня, близько 23:00 за місцевим часом у відділенні гематології. Один з пацієнтів відкрив вогонь по людям, які перебували в палаті.