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    У Чехії в лікарні сталася стрілянина: четверо загиблих

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    У Чехії в лікарні сталася стрілянина: четверо загиблих
    Фото: пресслужба чеської поліції

    У результаті стрілянини в Чехії постраждали також дві людини

    У лікарні в Чехії сталася стрілянина, в результаті якої загинули четверо людей. Про це повідомляє пресслужба чеської поліції у Twitter.

    Поліція розшукує стрілка.

    Стрілянина сталася у лікарні чеського міста Острава. До місця НП прибув спецназ.

    Місцеві ЗМІ пишуть, що невідомий стріляв в один з верхніх поверхів лікарні.

    Поліція розповсюдила фото ймовірного підозрюваного і просить допомогти у пошуку, при цьому людей просятьбути максимально обережними.

    Раніше повідомлялося, що у результаті стрілянини в клініці «На Виноградах» в Празі (Чехія), дві людини отримали поранення. Стрілянина сталася в п'ятницю, 8 березня, близько 23:00 за місцевим часом у відділенні гематології. Один з пацієнтів відкрив вогонь по людям, які перебували в палаті.

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