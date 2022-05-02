У РФ загадково загинула людина, яка могла знати правду про здоров'я Путіна

Між смертю директора російського курорту та проживанням там глави РФ Путіна , одночасно з групою елітних лікарів, може бути зв'язок

Трагічна смерть у горах Сочі 37-річного генерального директора курорту «Красная поляна» Андрія Круковського виглядає підозріло і може бути пов'язана зі спробою приховати стан здоров'я президента Росії Володимира Путіна. Про це в ефірі «Апостроф TV» заявив російський політичний діяч, юрист та журналіст Марк Фейгін.

«Вчора оголосили, що глава цього «Роза хутора» (один із курортів у складі «Красної поляни», - ред.) несподівано загинув у 37 років, зірвався зі скелі. Цікаво звучить з огляду на те, що за місяць до цього опубліковано розслідування «Проєкту», де показано інформацію з «Роза хутор», – сказав Фейгін.

Він нагадав, що розслідування Романа Боданіна (російський журналіст, – ред.) та видання «Проєкт» показало, що під час проживання Путіна в готелях Сочі, разом з ним там проживала одна й та сама група елітних лікарів, серед яких лікар-онколог.

«Путін справді хворий на якесь захворювання, ми в цьому переконалися за непрямими доказами, а також завдяки розслідуванню Боданіна та видання «Проєкт», – сказав Фейгін.

«Я не стверджую, що є зв'язок, але цікава якась послідовність», – додав він.

Нагадаємо, у розслідуванні «Проєкту» йшлося про те, що при відвідуванні Путіним Сочі в останні роки найчастіше одночасно разом з ним туди прибували троє лікарів – це отоларингологи Олексій Щеглов, Ігор Єсаков та хірург-онколог Євген Селіванов. Ця бригада була присутня біля Путіна як під час офіційного перебування в Сочі, так і в моменти «зникнення» глави країни.

Зокрема, Селіванов пробув поряд із Путіним 35 разів, загалом 166 днів.

Учора стало відомо, що у горах Сочі трагічно загинув 37-річний генеральний директор курорту «Красная поляна» Андрій Круковський. Джерело російського інформагентства «Інтерфакс» повідомило, що Круковський зірвався зі скелі під час гірського спуску в районі фортеці Пслух. Його доправили до лікарні. Але від травм він помер у неділю вранці.