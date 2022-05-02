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    Росія готується до епідемії холери

    У росії готуються до епідемії холери у прикордонних з Україною областях - Росія готується до епідемії холери
    У росії готуються до епідемії холери у прикордонних з Україною областях
    фото: розвідка Міноборони

    Керівництво РФ може вдатися до провокацій, а відповідальність за це традиційно спробують перекласти на Україну

    У Росії готуються до епідемії холери у прикордонних з Україною областях. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони.

    «Головний державний санітарний лікар Росії Анна Попова підписала постанову «Про додаткові заходи щодо профілактики холери». Особлива увага приділяється додатковим заходам з профілактики у прикордонних з Україною регіонах: Брянська, Курська, Бєлгородська, Воронезька, Ростовська обл., Краснодарський край та окупований Крим», – повідомили в українській розвідці.

    До 15 травня керівникам територіальних управлінь «Роспотребнадзору» доручили підготувати лабораторії для проведення досліджень на холеру, а також посилити контроль за торговельними об’єктами, місцями масового скупчення людей та поінформувати людей про заходи з профілактики хвороби. До 1 червня в Росії мають забезпечити готовність медичних установ до проведення протиепідемічних заходів та підготувати розрахунок необхідних для цього препаратів.

    «Ймовірно, наприкінці травня – початку червня керівництво РФ може вдатись до провокацій у прикордонних з Україною районах. Відповідальність за це традиційно спробують перекласти на Україну, звинувативши у «застосуванні біологічної зброї», – повідомили у розвідці.

    У березні Путін повторив фейк про біолабораторії: експериментували з холерою і коронавірусом.

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    Теги: росія окупанти війна Україна хвороби кордон окупація #stoprussia біологічна зброя
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    Росія готується до епідемії холери