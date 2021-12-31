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    У родині російського патріарха Кирила перед Новим роком сталося горе

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    Микола Гундяєв помер на 82 році життя - У родині російського патріарха Кирила перед Новим роком сталося горе
    Микола Гундяєв помер на 82 році життя
    фото з відкритих джерел

    Микола Гундяєв помер після тривалої хвороби

    30 грудня в Петербурзі помер брат російського патріарха Кирила протоієрей Микола Гундяєв. Про це повідомляється на сайті російської православної церкви.

    Старший брат патріарха Кирила помер на 82 році життя після тривалої хвороби.

    Микола Гундяєв був почесним настоятелем Спасо-Преображенського собору Санкт-Петербурга, професором, ректором Ленінградської духовної академії у 1986-1987 роках.

    Відспівування священнослужителя відбудеться 2 січня на Микільському цвинтарі Олександро-Невської лаври.

    Брат російського патріарха Кирила народився 1940 року в Ленінграді. Під час війни разом із матір'ю він жив у блокадному Ленінграді, 1963 року закінчив Ленінградську духовну семінарію, 1967-го — Ленінградську духовну академію зі ступенем кандидата богослов'я.

    У 2014 році Микола Гундяєв став почесним настоятелем Спасо-Преображенського собору Санкт-Петербурга, пробувши там настоятелем 36 років.

    Як відомо, російський патріарх Кирило час від часу виступає із дивними заявами. Нещодавно він заявив, що бог покарав Патріарха Константинопольського Варфоломія за підтримку «церковного розколу» в Україні.

    Також Кирило відзначив вирішальну роль «Газпрому» і російської енергетичної промисловості в «духовному відродженні Росії після занепаду 1990-х років».

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    Теги: Росія церква смерть
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    У родині російського патріарха Кирила перед Новим роком сталося горе