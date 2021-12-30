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    Думки вголос

    Московська церква хоче захопити Африку

    Очільник Московського патріархату Кирило зазіхнув на Африку - Московська церква хоче захопити Африку
    Очільник Московського патріархату Кирило зазіхнув на Африку
    фото з відкритих джерел

    Кремль хоче помститися африканським християнам

    В той час, як дві структури МП в Європі – колишня архієпископія з центром у Парижі (на чолі з переманеним в РПЦ митрополитом Жаном) та єпархія РПЦЗ МП (на чолі з митрополитом в Німеччині Марком) перебувають в стані розриву євхаристійного спілкувння (sic!) – очільник МП патріарх Кирил поліз в Африку.

    Немає жодного сумніву, що проект чекістського екзархату в Африці – помста Кремля і його спецслужб Блаженнійшому Патріарху Олександрійському Феодору за співслужіння з Предстоятелем ПЦУ на Імвросі. Перед цією подією в серпні з Москви саме таким і погрожували – призначити архієрея МП в Африку.

    Тепер поставили явного чекіста з прізвищем Горбачов. І очевидно виділили бюджет на підкуп африканських кліриків, щоби з них ліпити «екзархат».

    Куплена лояльність закінчиться відразу, як закінчаться гроші (як це було і з режимами «народної демократії» в часи СРСР). Але яма, яку московити вирішили викопати в Африці – обернеться проваллям для самої Моспатріархії.

    Кремлівська патріархія – «Карфаген, який має бути зруйнований». Помісна Російська Церква, щоби залишитися православною, а не перетворитися остаточно в третьоримську секту, має позбутися цього породженого Сталіним і опанованого чекістами покруча.

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    Джерело: блог Єпископа Євстратія

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    Теги: церква гроші РПЦ Африка єпархія
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    Московська церква хоче захопити Африку