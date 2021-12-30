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    Вселенського патріарха Варфоломія виписали з лікарні

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    Після виписки Варфоломій проведе кілька днів вдома на самоізоляції - Вселенського патріарха Варфоломія виписали з лікарні
    Після виписки Варфоломій проведе кілька днів вдома на самоізоляції
    фото: ЕРА

    Перебуваючи в клініці Варфоломій працював над документами і листами, які йому привозили з офісу.

    Вселенського патріарха Варфоломія виписали з лікарні, куди він потрапив з коронавірусом. До 3-4 січня він залишиться вдома на самоізоляції, а потім повернеться у свій офіс у Фанарі, пише The National Herald.

    За даними видання, патріарха виписали з Центральної лікарні Константинополя вдень 30 грудня. Перебуваючи в клініці Варфоломій працював над документами і листами, які йому привозили з офісу.

    Після виписки Варфоломій проведе кілька днів вдома на самоізоляції. Очікується, що карантин триватиме до 3 або 4 січня наступного року. Після цього патріарх повернеться у свій офіс у Фанарі.

    Раніше стало відомо, що у 81-річного Вселенського патріарха Варфоломія 24 грудня діагностували коронавірус. Він повністю вакцинований, хворів на Covid-19 у легкій формі і назагал почувався добре.

    Зазначимо, що 18 грудня зі Вселенським патріархом зустрічався п'ятий президент України Петро Порошенко.

    Нагадаємо, щеплення від коронавірусу Варфоломій робив ще минулої зими. Вакцинувався патріарх китайською вакциною Sinovac, яка використовується в Україні.

    Раніше Вселенський патріарх Варфоломій переніс стентування в американській лікарні, він почувався добре та в кінці місяця планував відвідати Грецію. Нагадаємо, патріарх прибув до Сполучених Штатів 23 жовтня. У неділю, за інформацією архієпископії, він відчув себе зле через тривалий переліт і напружений графік. Патріарха доставили в лікарню Університету Джорджа Вашингтона.

    Згодом Патріарх Варфоломій розповів про самопочуття після перенесеної операції.

    Також нагадаємо, що з благословення Його Всесвятості Вселенського Патріарха Варфоломія у церкві Святого Миколая в Стамбулі, з нагоди свята Покрови Пресвятої Богородиці відбувалася святкова літургія українською мовою.

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    Теги: здоров'я церква лікарня Вселенський патріарх Варфоломій коронавірус
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    Вселенського патріарха Варфоломія виписали з лікарні