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    Думки вголос

    Онуфрій допомагає патріарху Кирилу поглиблювати розкол у Вселенському Православ’ї

    Гундяєв поглиблює розкол у Православ&rsquo;ї, мріє стати Вселенським Патріархом - Онуфрій допомагає патріарху Кирилу поглиблювати розкол у Вселенському Православ’ї
    Гундяєв поглиблює розкол у Православ’ї, мріє стати Вселенським Патріархом

    РПЦ на чолі з Гундяєвим провадить ту ж саму імперську, окупаційну політику, що й Росія на чолі з Путіним

    Російська Православна Церква захоплює Африку!

    Новина на офіційному сайті Російської Православної Церкви – РПЦ оголосило Африку своєю канонічною територіє.

    Якщо коротко – патріарх Московський Кіріл Гундяєв діє, як справжній російський гопнік – віджимає все, що погано лежить.

    Створену Патріаршого екзархату РПЦ в Африці – це помста Олександрійській Православній Церкві за визнання Томосу про Автокефалію Православна Церква України.

    Тепер Гундяєв остаточно вирішив знищити Олександрійський Патріархат і буде відбирати у нього всі парафії у Африці. Судячи із рішення Синоду РПЦ до них зголосили вже 102 православні священика у Африці.

    Гундяєв поглиблює розкол у Православ’ї, мріє стати Вселенським Патріархом. На жаль через такі російські імперські маніакальні дії Російська Православна Церква і її адепти відпадають від Вселенського Православ’я.

    Також за рішення поглибити розкол у Вселенському Православ’ї під час Синоду РПЦ у Москві проголосував громадянин України, неканонічний митрополит і очільник РПЦ у Києві Орест Березовський більш відомий під іменем Онуфрій.

    РПЦ на чолі з Кірілом Гундяєвим фактично провадить ту ж саму імперську, окупаційну політику, що й Російська Федерація на чолі з Путіним. І очевидно, що вони будуть це робити, доки їх не зупинять.

    До речі, так само, як на руїнах постпутінської російської імперії постане 30-40 незалежних держав, народи, яких зараз поневолені в кордонах ерефії, – так само на руїнах РПЦ постане багато нових автокефальних православних церков. І українцям треба бути до цього готовими, якщо ми претендуєм, якщо не на першість, то хоча б на роль суб’єктів у цьому геополітичному регіоні.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: церква РПЦ Російська православна церква в Україні православна церква Митрополит Онуфрій
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    Онуфрій допомагає патріарху Кирилу поглиблювати розкол у Вселенському Православ’ї