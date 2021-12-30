Онуфрій допомагає патріарху Кирилу поглиблювати розкол у Вселенському Православ’ї

РПЦ на чолі з Гундяєвим провадить ту ж саму імперську, окупаційну політику, що й Росія на чолі з Путіним

Російська Православна Церква захоплює Африку!

Новина на офіційному сайті Російської Православної Церкви – РПЦ оголосило Африку своєю канонічною територіє.

Якщо коротко – патріарх Московський Кіріл Гундяєв діє, як справжній російський гопнік – віджимає все, що погано лежить.

Створену Патріаршого екзархату РПЦ в Африці – це помста Олександрійській Православній Церкві за визнання Томосу про Автокефалію Православна Церква України.

Тепер Гундяєв остаточно вирішив знищити Олександрійський Патріархат і буде відбирати у нього всі парафії у Африці. Судячи із рішення Синоду РПЦ до них зголосили вже 102 православні священика у Африці.

Гундяєв поглиблює розкол у Православ’ї, мріє стати Вселенським Патріархом. На жаль через такі російські імперські маніакальні дії Російська Православна Церква і її адепти відпадають від Вселенського Православ’я.

Також за рішення поглибити розкол у Вселенському Православ’ї під час Синоду РПЦ у Москві проголосував громадянин України, неканонічний митрополит і очільник РПЦ у Києві Орест Березовський більш відомий під іменем Онуфрій.

РПЦ на чолі з Кірілом Гундяєвим фактично провадить ту ж саму імперську, окупаційну політику, що й Російська Федерація на чолі з Путіним. І очевидно, що вони будуть це робити, доки їх не зупинять.

До речі, так само, як на руїнах постпутінської російської імперії постане 30-40 незалежних держав, народи, яких зараз поневолені в кордонах ерефії, – так само на руїнах РПЦ постане багато нових автокефальних православних церков. І українцям треба бути до цього готовими, якщо ми претендуєм, якщо не на першість, то хоча б на роль суб’єктів у цьому геополітичному регіоні.

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