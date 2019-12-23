На Київщині поліцейський вистрелив собі в голову



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За життя правоохоронця борються медики

У Сквирі Київської області сталася надзвичайна подія.

21-річний працівник Сквирського відділу поліції, перебуваючи на добовому чергуванні у службовому кабінеті, скоїв постріл у голову з табельної вогнепальної зброї. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Пораненого поліцейського доправлено до реанімаційного відділення лікарні. За його життя борються медики.

Для з’ясування усіх обставин на місце події прибуло керівництво поліції Головного управління області, працівники Управління внутрішньої безпеки, інспекція з особового складу, криміналісти, співробітники прокуратури.

Матеріали перевірки направлені до Державного бюро розслідувань для ухвалення процесуального рішення. Встановлюються причини та обставини спроби самогубства.

До слова, нещодавно у російському Сочі за фактом загибелі 23-річної слідчої Марії Клочкової порушили кримінальну справу про доведення до самогубства - в рамках розслідування будуть вивчені умови, що підштовхнули дівчину до суїциду. Дівчина застрелилася в кабінеті відділу поліції Хостінського району Сочі.

Родичі Клочкової запевняють, що причиною трагедії стало згвалтування з боку колеги по службі. Близькі загиблої надали довідку з лікарні, згідно з якою лікарі зафіксували у неї «травму статевих органів».