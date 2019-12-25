Різдво та Новий рік по-українськи. ТОП-20 святкових хітів рідною мовою

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Україна поринула у вир різдвяно-новорічних свят

«Главком» зібрав найкращі україномовні новорічні пісні

Напередодні Різдва та Нового року хочеться додати в свій плей-лист зимової магії – красивих святкових пісень. Вони створюють атмосферу і пробуджують всередині кожного з нас особливо трепетні передчуття світлого і доброго.

Звісно, якщо це не беззмістовні пісеньки про сосну.

«Главком» зібрав найкращі україномовні новорічні пісні, які дійсно творять свято. У них є сенс, мелодія. Звісно, це не всі варті уваги твори. Є серед них популярні і хітові, а є чудові і по-справжньому рідні композиції, які несправедливо забуті нашим радіо і телебаченням.

У ніч новорічну

Ірина Білик

Слова: Ірина Білик

Музика: Тарас Петриненко

Ця композиція – один з перших новорічних хітів Незалежної України. На зорі 90-х Білик прорвалась на українську естраду завдяки сучасним україномовним хітам і саме їх досі пам’ятають і співають на її концертах.

«У ніч новорічну» - пісня без якої у 90-х не обходився святковий ефір радіо та телебачення. А вже у 2016 році, майже через чверть віку, на новорічному карнавалі «Світського життя з Катериною Осадчою» Ірина Білик переспівала цю новорічну композицію у новому аранжуванні. Суперзірка спустилась прямо з небес на святкову сцену і піснею побажала українця добра та любові.

Миколай Бородатий

Тарас Чубай і «Плач Єремії»

Слова: Тарас Чубай

Музика: Тарас Чубай

19 грудня в Україні святкують День Святого Миколая. Саме в ніч на 19-те Святий Чудотворець приходить в оселі українців, щоб принести дітям подарунки. Пісня «Миколай Бородатий» - одна із найпопулярніших тематичних композицій в Україні.

Це не яблуні цвіт (Перший сніг)

ВІА «Ватра»

Слова: Богдан Стельмах

Музика: Ігор Білозір

Романтична і добра пісня, гіркий осад лише від трагічної історії життя її автора та одного з виконавців Ігоря Білозіра. Легендарного співака та композитора з друзями запросили на святкування дня народження у «Цісарську кав'ярню». Співали пісню «Перший сніг». Поруч сиділа компанія російськомовних відвідувачів, яким це не сподобалось. Конфлікт, який виник, зупинили міліціянти, яких викликали працівники кав'ярні.

Журналіста Гнатовського та Білозіра побили, коли вони йшли додому. Білозір отримав смертельну травму. 20 днів медики намагалися врятувати митця. Білозір помер 28 травня 2000-го. Але твори його живуть.

З Новим роком і Рождеством

Гурт «Скрябін»

Слова: Андрій Кузьменко

Музика: Андрій Кузьменко

Добра, святкова пісня від легендарного українського гурту «Скрябін» подарує вам теплі емоції та побажання: «Нехай забудуться зло і образи, недобре слово тяжче за камінь. Нехай повернеться наша надія, яку ми безнадійно шукаєм», – найкраще побажання для українців.

«З Новим роком і Рождеством,язнову повертаюсь додому», - слова, що повторюються в пісні найчастіше. Для Андрія важливим було приїжджати на свята додому.

«Я вже багато років зустрічаю Новий рік тільки з сім'єю і друзями. Пам'ятаю, років 10 тому, в гонитві за великими грошима, ми з групою за ніч виступили в трьох місцях. Під час переїздів з клубу в клуб нас постійно зупиняли даішники. Святкового настрою зовсім не залишилось. Після цього випадку ми зареклися не виступати на Новий рік: ні за які бабки. Святкуємо тільки вдома! І навіть не вдома, а їдемо кудись за кордон, де нас ніхто не знає. Як правило, католицьке Різдво і Новий рік зустрічаємо за кордоном, а на наше Різдво приїжджаємо до батьків», - розповідав Кузьма в одному з інтервю.

Новий рік

Тарас Петриненко

Слова: Тарас Петриненко

Музика: Тарас Петриненко

Автор пісні «Україна», що перетворилася на своєрідний неофіційний гімн України, Тарас Петриненко на зорі 90-х написав святковий трек «Новий рік». Він особливий, адже сповнений філософськими роздумами, у які поринає кожен з нас на зламі епох.

«Зрубана, прикрашена ялина знов мене зненацька застає. Рік новий - безгрішний мов дитина, Рік старий забрав усе своє…», - співає легенда української естради.

Тарас Петриненко входить до когорти найкращих рок-музикантів.

З Новим роком, Україно!

Ірина Федишин

Слова: Ірина Федишин, Євген Дашин

Музика: Євген Дашин

Пісня Ірини Федишин з альбому «Україна колядує» чарує своєю мелодією та настроєм. Композиція проголошує вічні цінності кожного українця: сім‘я, віра та Батьківщина.

Новорічна пісня

Гурт «Мандри»

Слова: Сергій Фоменко

Музика: «Мандри»

Проста та весела новорічна пісня від гурту «Мандри» про «дівчат та пацанів на санчатах» стане ідеальним фоном для теплих розмов у колі друзів.

Пригадай

Гурт «Мотор'ролла»

Слова: Мотор'ролла

Музика: Мотор'ролла

Добра композиція,друга назва якої «Зимова»вийшла в 2009 році. Вона з четвертого студійного альбому гурту «Мотор'ролла» «Кольорові сни». Зйомки кліпу відбувалися на початку листопада, протягом двох днів в Карпатах та у Львові. Режисером та оператором виступив Тарас Химич.

Пісня нагадує про Миколая, неодмінні атрибути зимових свят: гірлянди та новорічні вогні. І дарує надію на здійснення не лише жменьки маленьких мрій, а й великих.

Під Новий рік

Наталка Карпа

Слова: Лариса Петрів

Музика: Лариса Петрів

Позитивну пісню в ретро-стилі для Наталки Карпи написала авторка багатьох дитячих пісень Лариса Петрів. Адже саме під час новорічних і різдвяних свят ми часто відчуваємо себе дітьми, радіємо простим речам, посмішкам, згадуємо дитинство і намагаємося зробити свята незабутніми.

Загадай

Віталій Козловський

Слова - Марина Курсанова

Музика - Геннадій Крупник

23 грудня 2007 року Віталій Козловський презентував новий кліп на пісню «Загадай». Композиція несе позитив і новорічний настрій, вселяючи надію на те, що всі мрії збуваються.

На зйомки цього відео Віталія надихнув Алан Бадоєв. Тож в ніч з 15 на 16 грудня 2007 року в парку на Оболоні відбулися секретні зйомки нового кліпу Віталія Козловського «Загадай».

Віталік вирішив відсвяткувати Новий рік в компанії друзів, накупивши для них карнавальних масок, шапочок, бенгальських вогників та іншої новорічної атрибутики. Дружною компанією стріляли хлопавками, кидалися серпантином, пили шампанське, і в повітрі витала атмосфера Нового року.

З новим роком, Україно

Ірина Білик

Слова: Сергій Жоров, Олександр Бутрин

Музика: Наталія Данюк

Ще один святковий хіт від української Примадонни. Перед улюбленим святом в 2018 році Ірина Білик вирішила подарувати всій країні ще одну новорічну пісню. Співачка хотіла б, щоб саме ця пісня звучала в кожному будинку за святковим столом і під час всієї низки свят. Саме ця пісня здатна об'єднати нашу Україну від сходу до заходу, від півдня до півночі.

«Я хочу подарувати Україні нову пісню з Новорічним назвою і побажанням «З Новим роком, Україно!». Цього разу я хочу вкласти навіть в назву пісні зовсім інший меседж. Для України наступний рік повинен бути дійсно абсолютно новим, роком без війни, без сліз, без політичних чвар. Я впевнена, що після того, як цю пісню прослухають усі українці, настане чарівний час і в нашу країну прийде світле, яскраве, веселе і прекрасне життя. Я впевнена, що ця пісня чарівна, і вона принесе удачу кожному з нас і всій Україні. Її повинні прослухати не тільки у великих містах, а й в найдальших глибинках, а коли всі прослухають, настане по-справжньому чарівний час для всієї країни», - поділилася Ірина Білик. Особливо торкають слухачів слова «надія в новорічних кримських зорях, ми будем жити разом, як завжди», у які автори вклали віру в швидке возз'єднання усіх українських земель.

Перший сніг

Ірина Федишин

Слова: Володимир Сосюра, Ірина Федишин

Музика: Ірина Федишин

Найсвіжіший трек у ТОП-20 «Главкома» - «Перший сніг» від Ірини Федишин. Співачка представила його лише у грудні 2019-го.

«Вірш дуже мені припав до душі. Перед очима зразу розгорнулася ціла картина. Я підійшла до фортепіано, і з першого дотику до клавіш, почала розспівувати цей вірш. Коли закінчився куплет, мені захотілося дописати приспів. Те, що я відчувала від прочитаного, від цих емоцій, з’явилися фрази: «Білий сніг падає, казку нагадує. Перший сніг, перша любов!» Ця пісня написана на одному подиху!», - розповідає Ірина.

Я твій Дід Мороз

Олександр Пономарьов

Слова: Олександр Пономарьов

Музика: Олександр Пономарьов

12 років тому на київській студії «Укрнаукпопфільм» 34-річний співак Олександр Пономарьов зняв кліп на новорічну пісню «Я твій Дід Мороз». Снігуроньку в ньому зіграла його тодішня 22-річна дружина Вікторія.

Пісню «Я твій Дід Мороз» співак написав сам. Говорить, лежала в столі сім місяців.

«Мені не подобався текст. Але в нас — проблема з новорічною піснею українською мовою. Записав її в подарунок українцям. Правда ж, прикольна вийшла? Буде краще, ніж «Новый год к нам мчится».

«Новий рік!»

Гурт «Mad Heads XL»

Слова: Вадим Красноокий

Музика: Вадим Красноокий

«Свято, де ти, прийди на поріг! Уся планета чекає Новий рік!». Згадали цю мелодію? Запальна українська новорічна музика – саме те, що змусить вас танцювати без грама алкоголю!

Пісня «Новий рік!» у стилі ска-панквід гурту Mad Heads XL та анімаційний кліп на неї точно припадуть вам до душі, і ви вже не зможете зупинитися.

«Новий рік»

ТІК

Слова: Віктор Бронюк

Музика: ТIK

«Те, що не сталось, неодмінно станеться у ніч новорічну», – співає Віктор Бронюк. Зворушлива пісня про Новий рік гурту ТІК подарує вам казку. І пам’ятайте, що свята треба проводити у дружньому колі, адже «із друзями краще святкується».

«А під Новий Рік»

Гурт «Скрябін»

Слова: Андрій Кузьменко

Музика: Андрій Кузьменко

Прониклива новорічна пісня від неповторного Андрія Кузьменка. Музикант переконує нас, що під Новий рік усі мрії збуваються, і ми охоче в це віримо.

Новорічні сни

Марія Бурмака

Слова: Марія Бурмака

Музика: Марія Бурмака

Попри те, що композиція записана у 2015 році, вона досі залишається популярною. Композиція переконує, що навіть попри те, що весна настане ще не скоро, зараз у нас є можливість загадувати мрії та сподіватись на здійснення усіх бажань.

Падає сніг

Tarabarova

Слова: Світлана Тарабарова

Музика: Світлана Тарабарова

Вам хочеться зимового атмосферного настрою? Співачка Світлана Тарабарова дарує його в новому кліпі! У відео на пісню «Падає сніг» зірка не просто співає про красу зими, а й розкриває подробиці найсокровенніших миттєвостей свого життя.

Новорічний Дзинь

Гурт Ot Vinta

Слова: Ot Vinta

Музика: Джеймс Лорд П'єрпойнт

Гурт Ot Vinta представив веселий і драйвовий варіант Jingle Bells, що отримав назву «Новорічний дзинь». «Як пройшов твій рік минулий? Чесна праця, чи халтура, більше кривди, чи добра?», – цікавляться музиканти.

Україна Колядує

Ірина Федишин

Слова: Ірина Федишин

Музика: Ірина Федишин

Ірина Федишин є однією з найпопулярніших співачок сучасної України. Наприкінці 2007 року співачка випустила альбом «Україна колядує». Однойменна композиція з альбому стала справді «народною» та досі залишається популярною.