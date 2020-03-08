У Росії фанати влаштували побоїще на турнірі з боїв без правил (відео)
Припинити масову бійку вдалося лише після втручання охорони і поліції
У російському місті Черкеськ сталася масова бійка під час турніру зі змішаних єдиноборств.
Про це повідомляє Регіон-online.
Конфлікт стався після закінчення поєдинку між Алімом Гуговим і Джаддалом Алібековим. Перемогу за рішенням судді здобув Алібеков і з цим виявилися незгодні вболівальники, які були незадовільни тим, що рефері не звертав уваги на скарги Гугова на дії опонента під час бою.
Фанати вискочили в октагон і спробували побити суддю. Втім, рефері не розгубився і зумів дати відсіч нападникам.
Припинити масову бійку вдалося лише після втручання охорони і поліції.
Відео опублікував Telegram-канал Mash.
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