УХЛ: Київські хокеїсти помстилися за ганбений погром кулаками



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Для клубу з Києва «Крижані Вовки» хокей - лише привід почубитись

Київський клуб не вміє в хокей, але його гравці чудово боксують. Вкотре ми мали змогу переконатися в цьому 29 лютого в Кременчуці, де у матчі 39 тур чемпіонату Української хокейної ліги «Крижані Вовки» з непристойним навіть за хокейними нормами рахунком програли лідеру турнірної таблиці «Кременчук».

Але, якщо десь убиває, то десь приходить - у випадку киян це стали бойові мистецтва. Спочатку, після 11-ї закинутої шайби, силами помірятися вирішили захисники Давид Григорян і Микита Жигалов, бій яких спалахнув на екваторі другого періоду. А відразу після того, як судді розняли хокеїстів, свою суперечку кулаками вирішили Олександр Бойових і Валерій Мкртчян.

Подвійна боксерська бійка на льоду в матчі Кременчук - Крижані Вовки Автор: УХЛ





«Кременчук» - «Крижані Вовки» 14:1 (3:0, 8:0, 4:1)

Шайби: 1:0 Орлов (Хрішпенц, Созонов), 9:27; 2:0 Гриценко (Грицьких, Толстушко), 13:52; 3:0 Кисельов (Бондарук, Бабрусьов, - більш), 18:19; 4:0 Созонов (Орлов, Хрішпенц, - більш.), 21:54; 5:0 Гриценко (Ворона, Толстушко), 22:38; 6:0 Бондарук (Кисельов, Бабрусьов), 24:59; 7:0 Орлов (Пукс), 25:16; 8:0 Ворона (Гриценко, Грицьких), 25:44; 9:0 Бондаренко (Олійник, Чердак), 26:12; 10:0 Бондарук (Кисельов, Серанов), 26:52; 11:0 Орлов (Пукс, Созонов), 27:20; 12:0 Орлов (Созонов), 49:16; 12:1 Дворник (Шабанов, Мікульчик, - меньш), 54:41; 13:1 Олійник (Бабрусьов, Варава), 59:09; 14:1 Чердак (Олійник, Бондаренко), 59:41.

Кременчук: Новицький (Гордюшин); Бабрусьов - Григорян, Хрішпенц - Александров, Грицьких - Толстушко, Варава - Бойових; Бондарук - Серанов - Кисельов (К), Созонов - Пукс (А) - Орлов, Савченко - Гриценко (А) - Ворона, Чердак - Олійник - Бондаренко.

Крижані Вовки: Петленко (Романов); Воронін (А) - Жигалов, Овчинніков - Сисак, Еунг - Федосов; Мікульчик - Чуйков - Алдамжаров, Удовиченко - Шаманський (А) - Маландін, Шабанов - Дворник (К) - Гіндуллін, Шапіро - Андрющенко - Савицький.

39 тур УХЛ Кременчук - Крижані Вовки 14:1 Автор: УХЛ

Перемога достроково забезпечила «Кременчук» перше місце в регулярному чемпіонаті Української хокейної ліги.