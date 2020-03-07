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    В одеському соборі Різдва Христового священик побив парафіян УПЦ (відео)

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    В одеському соборі Різдва Христового священик побив парафіян УПЦ (відео)
    Скріншот з відео

    Правоохоронці кваліфікували подію як умисне нанесення легких тілесних ушкоджень

    У кафедральному соборі Різдва Христового, що на вулиці Пастера в Одесі, священик Віталій Сеник, що не перейшов у Православну церкву України (УПЦ), а лишився разом з Філаретом, разом зі своєю дружиною влаштував бійку.

    Про це із посиланням на пресслужбу Одеської єпархії УПЦ розповідає газета Думська.net.

    Як наголошують у УПЦ, між цією релігійною організацією і Сеником вже кілька місяців існує домовленість, що громада УПЦ проводить свої служби о 8:30 і о 16:00, а прихильники Сеника – в інший час. Проте 3 березня ця угода була порушена.

    «Коли ми прийшли на вечірню службу, приблизно о 16:00, то побачили, що Сеник, переодягнений в рясу, щось читає, – розповідає представник УПЦ. – Йому зробили зауваження, зав’язалася словесна перепалка, яку знімала одна з парафіянок, що не сподобалося дружині Сеника. Вона вдарила цю жінку, а та її відштовхнула, і Сеник кинув цю жінку на підлогу і нумо її бити ногами. За неї заступився колишній староста храму, і Сеник кілька разів ударив йому по обличчю, після чого почалася штовханина. Ми викликали поліцію і написали заяви».

    Факт написання трьох заяв від потерпілих журналістам підтвердили у Портофранківському відділку поліції міста Одеси.

    Правоохоронці кваліфікували подію за частиною 1 ст. 125 КК України – «умисне легке тілесне ушкодження».

    Призначено судово-медичну експертизу.

    Нагадаємо, глава Московської церкви в Україні Онуфрій взяв участь у протесті проти влади Чорногорії.

    Як повідомлялося, дві третини українців позитивно ставлять до єдиної Православної церкви України.

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