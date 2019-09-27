У Росії німецьку телекомпанію Deutsche Welle назвали «іноземним агентом»



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Німецька телекомпанія нібито порушила російські закони, що забороняють агітацію

Причиною санкцій РФ став пост DW із закликом взяти участь в несанкціонованих акціях у Москві

У Росії комісія Держдуми з втручання у внутрішні справи заявила, що німецька телекомпанія Deutsche Welle порушила низку російських законів, коли опублікувала у Twitter заклик вийти на мітинги у Москві.

Про це повідомляє сайт Держдуми РФ.

«Спрямуємо матеріали до Мін'юсту Росії для включення «Німецької хвилі» в реєстр ЗМІ, що виконують функції іноземного агента. Вважаємо, що дані пропозиції виправдані і адекватні прийнятим заходам щодо обмеження прав російських ЗМІ, таких як Russia Today, Sputnik, за кордоном і спрямовані на захист національних інтересів Російської Федерації», - йдеться на сайті.

Зазначається, що причиною такого рішення став пост Deutsche Welle у Twitter-акаунті видання із закликом взяти участь в несанкціонованих акціях у Москві.

- Москва, выходи!



Нет, еще, похоже, ничего не закончилось. А полицейский специально толкнул нашего корреспондента плечом во время съемки (тот успел сгруппироваться) pic.twitter.com/BCqC3Y10dw — DW на русском (@dw_russian) 27 июля 2019 г.

Крім того, Комісія побачила порушення антиекстремістського законодавства в багатьох публікаціях видання, зокрема, про Північний Кавказ.

Також «ознаки виправдання екстремізму» нібито були виявлені і в публікаціях Deutsche Welle про блогера Владислава Синицю, якого звинуватили у погрозах дітям російських силовиків у Twitter і засудили до 5 років колонії.

На думку комісії, німецька телекомпанія порушила російські закони «Про збори, мітинги, демонстрації, ходи і пікетування», «Про інформацію, інформаційні технології та захист інформації», а також «Про основні гарантії виборчих прав і права на участь у референдумі громадян РФ», що прямо забороняє проводити передвиборчу агітацію і поширювати будь-які агітаційні матеріали іноземним юридичним особам.

Відзначається, що комісія направляє матеріали до Генпрокуратури, ФСБ, МВС, Роскомнадзору та Мін'юсту для вжиття відповідних заходів, а також до МЗС Росії для прийняття рішення про подальшу акредитацію.

На засіданні комісії також обговорювали можливі факти втручання в російські вибори з боку Google і Facebook і прийняли рішення направити питання керівництву цих корпорацій.

Також комісія перевірить матеріали видань «Настоящее время», «Медуза», «Російська служба BBC», «МБХ-медіа» та Радіо «Свобода» на порушення російського законодавства.