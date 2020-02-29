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    У світі

    У Росії різко відреагували на прохання Ердогана залишити Туреччину «один на один» з Сирією

    • Розсилка
    У Росії різко відреагували на прохання Ердогана залишити Туреччину «один на один» з Сирією

    Ердоган намагається отримати монополію на втручання у внутрішньополітичні справи Сирії – Новіков

    У влади Туреччини немає ніяких повноважень, щоб визначати долю Сирії. Таку думку висловив перший заступник голови комітету Держдуми з міжнародних справ Дмитро Новіков у відповідь на пропозицію турецького президента Реджепа Тайіпа Ердогана залишити Анкару «один на один» з Дамаском.

    «Що стосується претензій Ердогана на те, щоб визначати долю Сирії, ніяких повноважень на це у турецького керівництва немає. Ці повноваження не надані сирійською владою, ці повноваження не підкріплені ніякими рішеннями ООН», – заявив Новіков.

    За його словами, в даний час керівництво Туреччини намагається отримати монополію на втручання у внутрішньополітичні справи Сирії і мимовільно почати диктувати свою волю іншим державам. Подібні дії, вважає Новіков, абсолютно неприйнятні.

    Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що під час телефонних переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним у п’ятницю він попросив Росію не втручатися в протистояння між збройними силами Туреччини і сирійськими військами. 

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