Ердоган повідомив про знищення складів з хімічною зброєю у Сирії



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«Ми б ніколи не хотіли, щоб все дійшло до такого розвитку подій, але якщо вони змусили нас піти на це, то вони будуть мати наслідки» – Ердоган

Турецький президент стверджує, що до таких наслідків призвели дії РФ та сирійських сил, які вона підтримує

Збройні сили Туреччини нанесли удар по заводам у Сирії, що виробляють хімічну зброю.

Про це розповів сам президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган під час зустрічі з депутатами правлячої партії, передає NTV.

«Під час нанесення ударів були знищені авіаційні злітно-посадкові смуги, де знаходяться об’єкти з виробництва хімічної зброї. Станом на вчорашній вечір, сім складів з хімічними речовинами були підірвані. Ми б ніколи не хотіли, щоб все дійшло до такого розвитку подій, але якщо вони змусили нас піти на це, то вони будуть мати наслідки», – стверджував президент на зустрічі з депутатами в Стамбулі.

Також він додав, що було підірвано сім складів з хімічними речовинами.

Турецький президент зауважив, що не хотів подібного розвитку подій, але російсько-сирійські авіаудари змусили його піти на це.

«Ми б ніколи не хотіли, щоб все дійшло до такого розвитку подій, але якщо вони змусили нас піти на це, то вони будуть мати наслідки», – пояснив Ердоган.

Раніше 28 лютого стало відомо про те, що сирійські війська завдали авіаудару в Ідлібі, унаслідок якого загинули турецькі військові. За останніми даними, в результаті атаки загинули 33 турецькі військовослужбовці. Про це повідомляла журналістам влада провінції Хатай, що межує із Сирією.

На тлі повідомлень про втрати турецької армії президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів екстрену нараду з питань безпеки. Туреччина скликала екстрене засідання НАТО у відповідь на загибель турецьких військових в Ідлібі.

Крім того, Туреччина як реакцію на загострення ситуації в Ідлібі розглядає можливість перекриття проток Босфор і Дарданелли для проходу військових кораблів, а також може відкласти розгортання російських систем С-400. За останній місяць Туреччина перекинула в Ідліб близько 5000 військових та броньовану техніку, зокрема й танки.

Турецькі війська у відповідь завдали наземних і повітряних ударів по більш як 200 об’єктах сирійського режиму, а також ліквідували щонайменше 309 військових армії Асада.

На опублікованому аерофотознімку, знятому безпілотником у п’ятницю, зафіксовано момент, коли турецькі війська уражають цілі режиму Асада.

Як раніше повідомили в Туреччині, Росія знала про місцеперебування турецьких військ, але їх все одно атакувала: обстрілювали навіть швидкі.

Нагадаємо, відповідальність за конфлікт в Ідлібі поклали на Москву.

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