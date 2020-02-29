Ердоган розказав, як просив Путіна «відійти з дороги»



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Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган

27 лютого авіація РФ розстріляла турецьку військову колону в Сирії - загинули 33 військових

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що під час телефонних переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним у п'ятницю він попросив Росію не втручатися в протистояння між збройними силами Туреччини і сирійськими військами. Про це повідомляє Анадолу.

«Я відкрито запитав у Путіна: «Що ви робите в Ідлібі? Якщо хочете створити військову базу, то створюйте, однак відійдіть з дороги Туреччини», - сказав Ердоган.

Тим часом Ердоган заявив, що Туреччина прагне сформувати в Ідлібі зону безпеки і тим самим забезпечити безпеку своїх кордонів.

«Справжньою метою того, що відбувається в Сирії, є не Ідліб, а Туреччина. Ті, хто доб'ється бажаного в Сирії, поверне зброю проти Туреччини», - сказав турецький президент.

«За останніми даними, число турецьких військовослужбовців, загиблих в результаті авіаударів в Ідлібі, зросла з 33 до 36. Думати, що ті, хто сьогодні поділив Сирію на три частини, проявлять повагу до територіальної цілісності Туреччини, глибока помилка», - підкреслив Ердоган.

Президент Турції нагадав, що у п'ятницю ввечері турецькими силами були підірвані склади з хімічними речовинами. «Ми категорично не хотіли б цього. Нас змусили, тепер самі ж відповідатимуть за наслідки», - сказав він.

Раніше 28 лютого стало відомо про те, що сирійські війська завдали авіаудару в Ідлібі, унаслідок якого загинули турецькі військові. За останніми даними, в результаті атаки загинули 33 турецькі військовослужбовці. Про це повідомляла журналістам влада провінції Хатай, що межує із Сирією.

На тлі повідомлень про втрати турецької армії президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів екстрену нараду з питань безпеки. Туреччина скликала екстрене засідання НАТО у відповідь на загибель турецьких військових в Ідлібі.

Крім того, Туреччина як реакцію на загострення ситуації в Ідлібі розглядає можливість перекриття проток Босфор і Дарданелли для проходу військових кораблів, а також може відкласти розгортання російських систем С-400. За останній місяць Туреччина перекинула в Ідліб близько 5000 військових та броньовану техніку, зокрема й танки.

Турецькі війська у відповідь завдали наземних і повітряних ударів по більш як 200 об'єктах сирійського режиму, а також ліквідували щонайменше 309 військових армії Асада.

На опублікованому аерофотознімку, знятому безпілотником у п'ятницю, зафіксовано момент, коли турецькі війська уражають цілі режиму Асада.

Як раніше повідомили в Туреччині, Росія знала про місцеперебування турецьких військ, але їх все одно атакувала: обстрілювали навіть швидкі

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