Британська розвідка пророкує Росії великі втрати в авіації

Вірогідні втрати російської авіації значно перевищують їх можливості з виробництва нових літаків

Росія й надалі буде втрачати у війні з Україною бойові літаки та досвідчених пілотів. Можливості відновити потенціал і досягти переваги у повітрі відсутні. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter .

Як зазначається у зведенні, 3 листопада 2022 року головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що Росія втратила в Україні більш ніж удвічі більше літаків, ніж у радянсько-афганській війні. Це становить 278 втрачених літаків в Україні, порівняно зі 119 в Афганістані. «Хоча ми не можемо перевірити ці цифри незалежно, відсутність у Росії переваги в повітрі, що продовжується, ймовірно, посилюється поганою підготовкою, втратою досвідчених екіпажів і підвищеним ризиком надання безпосередньої авіаційної підтримки в щільних зонах протиповітряної оборони», – йдеться в повідомленні.

За даними британської розвідки, ситуація навряд чи зміниться протягом найближчих кількох місяців. «Вірогідні втрати російської авіації значно перевищують їх можливості з виробництва нових літаків. Час, необхідний підготовки компетентних пілотів, ще більше знижує здатність Росії відновлювати бойову авіацію», – зазначають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що Збройні сили України від початку повномасштабної війни знищили удвічі більше рашистських літаків, ніж СРСР втратив за 10 років війни в Афганістані.

Триває 257-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони України на окремих напрямках та намагається утримати тимчасово захоплені території. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Ямпіль, Андріївка, Красногорівка, Мар’їнка, Павлівка, Водяне, Новомихайлівка Донецької області та Білогорівка на Луганщині.