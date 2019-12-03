У гірські райони Закарпаття направили спецназ і вертоліт Нацгвардії
Для виконання завдань з охорони громадського порядку у важкодоступних гірських районах військові патрулі використовуватимуть квадроцикли, снігоходи, лижі і гірське спорядження
Мобільний резерв Національної гвардії України приступив до патрулювання у Виноградівському районі Закарпатської області. Такі заходи вжито з метою підвищення рівня безпеки відпочивальників під час зимового курортного сезону, надання допомоги Національній поліції України в боротьбі зі злочинністю.
Про це інформує пресслужба МВС.
«Нацгвардійці гірничо-патрульної роти стежитимуть за громадським порядком як у самому місті, так і в гірській місцевості Виноградівського району вдень і вночі», - йдеться в повідомленні.
З метою швидкого реагування або в разі ускладнення оперативної обстановки до складу мобільного резерву залучено спецпризначенців і вертоліт Нацгвардії.
Для виконання завдань з охорони громадського порядку у важкодоступних гірських районах військові патрулі використовуватимуть квадроцикли, снігоходи, лижі і гірське спорядження. Також на озброєнні у нацгвардійців є тепловізори та прилади нічного бачення.
Загалом до служби з охорони громадського порядку у Виноградівському районі Закарпатської області залучено близько 60 військовослужбовців Національної гвардії України.