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    У гірські райони Закарпаття направили спецназ і вертоліт Нацгвардії

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    Військові патрулі використовуватимуть квадроцикли, снігоходи, лижі і гірське спорядження - У гірські райони Закарпаття направили спецназ і вертоліт Нацгвардії
    Військові патрулі використовуватимуть квадроцикли, снігоходи, лижі і гірське спорядження
    Фото: mvs.gov.ua

    Для виконання завдань з охорони громадського порядку у важкодоступних гірських районах військові патрулі використовуватимуть квадроцикли, снігоходи, лижі і гірське спорядження

    Мобільний резерв Національної гвардії України приступив до патрулювання у Виноградівському районі Закарпатської області. Такі заходи вжито з метою підвищення рівня безпеки відпочивальників під час зимового курортного сезону, надання допомоги Національній поліції України в боротьбі зі злочинністю.

    Про це інформує пресслужба МВС.

    «Нацгвардійці гірничо-патрульної роти стежитимуть за громадським порядком як у самому місті, так і в гірській місцевості Виноградівського району вдень і вночі», - йдеться в повідомленні.

    З метою швидкого реагування або в разі ускладнення оперативної обстановки до складу мобільного резерву залучено спецпризначенців і вертоліт Нацгвардії.

    Для виконання завдань з охорони громадського порядку у важкодоступних гірських районах військові патрулі використовуватимуть квадроцикли, снігоходи, лижі і гірське спорядження. Також на озброєнні у нацгвардійців є тепловізори та прилади нічного бачення.

    Загалом до служби з охорони громадського порядку у Виноградівському районі Закарпатської області залучено близько 60 військовослужбовців Національної гвардії України.

    МВС Закарпаття вертоліт військові
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