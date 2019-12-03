У гірські райони Закарпаття направили спецназ і вертоліт Нацгвардії



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Військові патрулі використовуватимуть квадроцикли, снігоходи, лижі і гірське спорядження Фото: mvs.gov.ua

Для виконання завдань з охорони громадського порядку у важкодоступних гірських районах військові патрулі використовуватимуть квадроцикли, снігоходи, лижі і гірське спорядження

Мобільний резерв Національної гвардії України приступив до патрулювання у Виноградівському районі Закарпатської області. Такі заходи вжито з метою підвищення рівня безпеки відпочивальників під час зимового курортного сезону, надання допомоги Національній поліції України в боротьбі зі злочинністю.

Про це інформує пресслужба МВС.

«Нацгвардійці гірничо-патрульної роти стежитимуть за громадським порядком як у самому місті, так і в гірській місцевості Виноградівського району вдень і вночі», - йдеться в повідомленні.

З метою швидкого реагування або в разі ускладнення оперативної обстановки до складу мобільного резерву залучено спецпризначенців і вертоліт Нацгвардії.

Для виконання завдань з охорони громадського порядку у важкодоступних гірських районах військові патрулі використовуватимуть квадроцикли, снігоходи, лижі і гірське спорядження. Також на озброєнні у нацгвардійців є тепловізори та прилади нічного бачення.

Загалом до служби з охорони громадського порядку у Виноградівському районі Закарпатської області залучено близько 60 військовослужбовців Національної гвардії України.