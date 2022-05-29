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  4. У Росії сліпий чоловік на інвалідному візку отримав повістку
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    У світі

    У Росії сліпий чоловік на інвалідному візку отримав повістку

    Документи до військкомату були передані ще тоді, коли Сергій Ситдіков перебував у дитячому будинку, але їх загубили - У Росії сліпий чоловік на інвалідному візку отримав повістку
    Документи до військкомату були передані ще тоді, коли Сергій Ситдіков перебував у дитячому будинку, але їх загубили
    фото з відкритих джерел

    Сергій Ситдіков має інвалідність від народження та пересувається на кріслі колісному

    У Набережних Челнах 28-річного Сергія Ситдікова покликали до армії: спочатку прийшла повістка на проходження медкомісії, а потім почали надходити дзвінки. Усе б нічого, однак чоловік від народження має важку інвалідність. Він сліпий та через ДЦП пересувається на інвалідному візку, повідомляють російські ЗМІ.

    За словами Ситдікова, необхідні документи до військкомату були передані ще тоді, коли він перебував у дитячому будинку.

    «Зненацька з'ясувалося, що папка з моєю особовою справою зникла, а коли її знайшли, вона була порожня – всі документи та медичний висновок пропали. Як таке могло статися?» – запитує чоловік.

    До проблеми чоловіка підключилися у місцевому відділенні товариства сліпих, відбулася зустріч із представником військкомату. Йому пообіцяли розібратися у події та видати військовий квиток.

    Нагадаємо, перехоплені СБУ розмови окупантів свідчать про те, що кількість вантажу-200 стає критичною для Російської Федерації. Нестачу особового складу військ Кремль намагається компенсувати учасниками приватних військових кампаній та примусово мобілізованими мешканцями ОРДЛО.

    Теги: росія окупанти ЗМІ СБУ війна ОРДЛО документи Україна чоловік квиток окупація #stoprussia
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    У Росії сліпий чоловік на інвалідному візку отримав повістку