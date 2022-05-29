Московська церква зберігає єдність із убивцею Кирилом – Епіфаній

Епіфаній наголосив, що ПЦУ прагне до православної єдності в Україні та готова до діалогу з УПЦ МП

Митрополит Епіфаній вважає, що проведений УПЦ МП собор нічого не змінив

Глава Православної церкви України митрополит Епіфаній вважає, що УПЦ Московського патріархату провела собор, аби отримати підтримку українського суспільства. Натомість розірвати стосунки із ворожою Україні російською церквою УПЦ не прагнула. Про це він сказав у ефірі єдиного телемарафону.

«Мета собору – зберегти статус-кво і змінити ставлення до себе українського суспільства без розриву стосунків з Російською православною церквою й очільником Московського патріархату Кирилом Гундяєвим», – зазначив Епіфаній.

«Вони надалі зберігають єдність із вбивцею – патріархом Кирилом, який дозволяє вбивати українців. На жаль, вони не відновили стосунків із вселенським патріархом, а навпаки, підтвердили усі попередні рішення. Де-факто зв'язок з Москвою залишається, а де-юре у них є бажання уникнути закону 2662, покликаного перейменувати їх, адже вони мають керівний центр у країні-агресорі», – додав митрополит.

Водночас він наголосив, що ПЦУ прагне до православної єдності в Україні та готова до діалогу з УПЦ МП з чистої сторінки: без попередніх умов та ультиматумів.

У п'ятницю, 27 травня, Собор Української Православної Церкви Московського патріархату ухвалив рішення «про повну самостійність і незалежність від РПЦ».

Російська православна церква, пропри демарш, який вчора влаштував патріарху Кирилу митрополит Онуфрій, досі не виключила останнього зі списку своїх головних ієрархів.

Нагадаємо, що Московська церква придумала, як зупинити масовий перехід парафій в Україні. Собор вніс зміни до статуту, які тепер дозволять батюшкам говорити, що вони не мають ніякого стосунку до РПЦ.

Голова Синодального відділу з взаємин Церкви із суспільством та ЗМІ Володимир Легойда повідомив журналістам, що від Української Православної Церкви на адресу Російської Православної Церкви сьогодні і останніми днями не надходили будь-які звернення.

Крім того, ПЦУ скептично прокоментувала рішення Собору УПЦ МП: «Із великої хмари – малий дощ».

Тим часом, до ПЦУ з 24 лютого перейшли вже більше 400 громад.

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