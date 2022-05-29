Росія відправляє до Запоріжжя виїздні бригади для роздачі паспортів
«Паспортизація» набирає обертів
Росія збирається направити до Запорізької області виїзні бригади співробітників свого МВС для роздачі паспортів РФ.
Про це повідомив член так званої «головної ради військово-цивільної адміністрації Запорізької області» Володимир Рогов.
«Виїзні бригади співробітників МВС Росії можуть організувати в Запорізькій області для приймання документів на отримання паспорта РФ. Опрацьовуються варіанти організації процесу», – йдеться у повідомленні ТАРС.
Нагадаємо, що президент Росії Володимир Путін підписав указ, який розширює коло осіб, які можуть отримати громадянство країни-агресора у спрощеному режимі. Подавати заяви з проханням про надання громадянства РФ у спрощеному режимі можуть громадяни України, які проживають на території частково захоплених Запорізької та Херсонської областей.
Додамо, що ще у квітні стало відомо – Росія переселяє українців з тимчасово окупованих територій аж до Сибіру.
У кінці квітня омбудсменка Людмила Денісова заявила, що виявила майже тисячу співвітчизників в Республіці Чувашія. Українці заявили, що дуже хочуть залишити Росію і повернутися до України чи принаймні виїхати до ЄС.