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У Росії сталася масштабна пожежа на складі (відео)

Альона Боженко
glavcom.ua
У Росії сталася масштабна пожежа на складі (відео)
У російському місті Санкт-Петербург сталася масштабна пожежа
фото із відкритих джерел

До ліквідації пожежі залучено 15 одиниць техніки

У російському місті Санкт-Петербург сталася масштабна пожежа на складі, яка спочатку охопила 6 тисяч квадратних метрів.. Про це повідомило Міністерство надзвичайних ситуацій Росії.

«У Санкт-Петербурзі (Колпінський район) пожежа на складі, площа загоряння – 6 тис. кв.м.», – йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

До ліквідації пожежі від МНС Росії залучено 15 одиниць техніки та 63 людини особового складу. Задіяно пожежний поїзд.

Нагадаємо, 25 жовтня на околицях окупованого Луганська сталася пожежа на одній із шахт. Спалахнула шахта «Луганська 1» у Ювілейному. Причому, за повідомленнями місцевих жителів, з боку шахти чути звуки вибухів.

Також 21 жовтня у місті Шебекіно, що в Бєлгородській області Російської Федерації, пролунали вибухи на заводі з виробництва лаків. Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков підтвердив пожежу

Теги: пожежа відео

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