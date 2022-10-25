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Біля окупованого Луганська спалахнула масштабна пожежа (фото)

Юрій Лящук
glavcom.ua
Біля окупованого Луганська спалахнула масштабна пожежа (фото)
Горить шахта «Луганська 1» у Ювілейному
фото із соцмереж

З боку шахти лунають вибухи

На околицях окупованого Луганська спалахнула пожежа на одній із шахт. Про це  повідомляють місцеві Telegram-канали.

За наявною інформацією, спалахнула шахта «Луганська 1» у Ювілейному. Причому, за повідомленнями місцевих жителів, з боку шахти чути звуки вибухів.

Зазначається, що пожежа на шахті виявилася дуже масштабною.

Біля окупованого Луганська спалахнула масштабна пожежа (фото) фото 1

Нагадаємо, 23 жовтня російські пропагандисти та представники влади активно поширювали інформацію про нібито підготовку Україною «брудної бомби».

Міністр оборони держави-агресорки Росії Сергій Шойгу в неділю провів телефонні розмови з очільниками міноборони Туреччини, Франції, Великої Британії та США. У розмовах зі своїми іноземними колегами Шойгу заявив, що нібито є загроза застосування Україною «брудної бомби».

На заяви Шойгу відреагував і президент Володимир Зеленський. У вечірньому відеозверненні він заявив, що «усі все добре розуміють, хто є джерелом усього брудного, що тільки можна уявити у цій війні».

Глава дипломатичного відомства України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Головною темою розмови став російський фейк про «брудну бомбу».

Після телефонних дзвінків міністра оборони Росії Сергія Шойгу своїм колегам у Великій Британії, США, Франції та Туреччині, в яких той попереджав про те, що Україна нібито готується підірвати «брудну бомбу» і звинуватити в цьому Росію, три з цих країн (Британія, США та Франція) випустила спільну заяву.

Читайте також: «Брудна бомба» повертається. Що означають нові лякалки Москви
Теги: пожежа шахта Луганск

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