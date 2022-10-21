Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Бєлгородській області пролунали вибухи на заводі з виробництва лаків (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Бєлгородській області пролунали вибухи на заводі з виробництва лаків (відео)
фото скріншот відео

У Бєлгородській області знову не спокійно

У місті Шебекіно, що в Бєлгородській області Російської Федерації, пролунали вибухи на заводі з виробництва лаків. Про це повідомив проросійський блогер Анатолій Шарій

«Шебекіно. Приліт по заводу виробництва лаків. Чи навмисно почали бити по таких підприємствах? Там хімзавод ще є. Але краще б цю скриню Пандори не відкривати», – написав Шарій.

Як повідомлялося, у Бєлгородській області країни-агресорки РФ формують «народне ополчення» та зводять оборонні споруди під патронажем керівника приватної військової компанії «Вагнер» Євгена Пригожина.

Нагадаємо, у російському Бєлгороді увечері 19 жовтня сталося відключення трансформатора на підстанції «Південна» буцімто через перенапругу. 

Днями губернатор Бєлгородської області визнав, що в одному із селищ детонував склад з боєприпасами і поквапився додати, що це сталося буцімто внаслідок обстрілу ЗСУ.

Читайте також: Кореспондентка The Times: Бєлгород пакує валізи і купує фанеру...

 

Теги: вибух росія

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Бєлгород завітала бавовна 
У Бєлгороді горить підстанція (відео) 
19 жовтня, 19:33
У Бєлгороді «бавовна»: пошкоджено об’єкт інфраструктури (відео)
У Бєлгороді «бавовна»: пошкоджено об’єкт інфраструктури (відео)
19 жовтня, 11:11
Розстріл російських військових на полігоні у Бєлгородській області
Назвав Аллаха «боягузом»: ЗМІ оприлюднили можливу причину стрілянини під Бєлгородом
17 жовтня, 00:22

Соціум

У Бєлгородській області пролунали вибухи на заводі з виробництва лаків (відео)
У Бєлгородській області пролунали вибухи на заводі з виробництва лаків (відео)
У Москві поліція затримала вчительку за відмову «зомбувати» дітей
У Москві поліція затримала вчительку за відмову «зомбувати» дітей
Чіплявся за солдата. Путін спантеличив поведінкою на полігоні
Чіплявся за солдата. Путін спантеличив поведінкою на полігоні
Як Росія вербує в’язнів у Туркменістані: опозиціонер повідомив шокуючі дані
Як Росія вербує в’язнів у Туркменістані: опозиціонер повідомив шокуючі дані
У Німеччині невідомі спалили гуртожиток для українських біженців
У Німеччині невідомі спалили гуртожиток для українських біженців
Скільки українців, які мешкають за кордоном, хочуть відмовитися від свого громадянства
Скільки українців, які мешкають за кордоном, хочуть відмовитися від свого громадянства

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
47K
«Технічно» замінив: Митрополит Онуфрій відреагував на скандал з єпископом-колаборантом
44K
«Як справи у Бахмуті?» Маск поставив на місце соратника Путіна після жарту про Трасс
42K
У чиїх руках доля Путіна. Європейський експерт склав прогноз для диктатора
40K
Чіплявся за солдата. Путін спантеличив поведінкою на полігоні
31K
Підрив Каховської ГЕС. Путін готується повторити злочин Сталіна?
19K
Путін приїхав на полігон і гатив із гвинтівки (відео) 

Новини

Українські воїни вдарили по мосту та понтонній переправі окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:12
Ризик нападу з Білорусі: ISW оцінив можливості російських військ
Сьогодні, 06:20
Зеленський анонсував гарні новини після розмови із президентом Німеччини
Вчора, 14:21
Іран направить до РФ радників із використання нових потужних дронів
Вчора, 07:27
На Запоріжжі Сили оборони знищили півтори сотні рашистів – Генштаб
Вчора, 07:16
За добу авіація ЗСУ вдарила по 16 базах окупантів – Генштаб
19 жовтня, 07:17

Прес-релізи

В Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту
В Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту
18 жовтня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту