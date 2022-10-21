У Бєлгородській області пролунали вибухи на заводі з виробництва лаків (відео)

У Бєлгородській області знову не спокійно

У місті Шебекіно, що в Бєлгородській області Російської Федерації, пролунали вибухи на заводі з виробництва лаків. Про це повідомив проросійський блогер Анатолій Шарій

«Шебекіно. Приліт по заводу виробництва лаків. Чи навмисно почали бити по таких підприємствах? Там хімзавод ще є. Але краще б цю скриню Пандори не відкривати», – написав Шарій.

Як повідомлялося, у Бєлгородській області країни-агресорки РФ формують «народне ополчення» та зводять оборонні споруди під патронажем керівника приватної військової компанії «Вагнер» Євгена Пригожина.

Нагадаємо, у російському Бєлгороді увечері 19 жовтня сталося відключення трансформатора на підстанції «Південна» буцімто через перенапругу.

Днями губернатор Бєлгородської області визнав, що в одному із селищ детонував склад з боєприпасами і поквапився додати, що це сталося буцімто внаслідок обстрілу ЗСУ.

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