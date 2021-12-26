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    У Росії учасниці Pussy Riot оголосили голодування

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    Альохіна та Штейн зараз відбувають адміністративний арешт у спецприймачі - У Росії учасниці Pussy Riot оголосили голодування
    Альохіна та Штейн зараз відбувають адміністративний арешт у спецприймачі
    колаж: «112 канал»

    Активісток визнали винними в пропаганді та публічному демонструванні нацистської символіки

    У Росії учасниці панк-колективу Pussy Riot Марія Альохіна та Люся Штейн, які відбувають адміністративний арешт у спецприймачі у підмосковному Сахаровому, оголосили голодування. Про це у суботу, 25 грудня, повідомило видання «Медуза».

    Штейн та Альохіна вимагають, щоб їм дозволили спілкуватися та помістили в одну камеру. Дівчата наголошують, що немає жодних правових підстав ізолювати їх одна від одної.

    Прогулянки учасницям Pussy Riot зараз дозволяють лише у різний час, а за спробу листування їм загрожують протоколом за статтею КоАП про невиконання законної вимоги поліцейського.

    Тверський районний суд Москви 17 грудня призначив затриманим напередодні в російській столиці Марії Альохіній і муніципальній депутатці Люсі Штейн адміністративний арешт терміном на 15 і 14 діб відповідно, визнавши їх винними в пропаганді та публічному демонструванні нацистської символіки, схожої на свастику.

    Жінки брали участь у акціях на підтримку опозиціонера Олексія Навального.

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    Теги: Росія суд арешт голодування
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    У Росії учасниці Pussy Riot оголосили голодування