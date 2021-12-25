У Росії задумалися над заснуванням «дня пам'яті розпаду Радянського союзу»

У такий спосіб Держдума хоче увічнити пам'ять «про значущу подію в історії російської держави»

До Державної Думи Росії внесли законопроєкт, в якому пропонують зробити 26 грудня «днем пам'яті про припинення існування Радянського союзу». З такою ідеєю виступив віце-спікер Держдуми Борис Чернишов, пише «РБК».

На його думку, припинення існування СРСР стало «головною геополітичною катастрофою XX століття», яка «призвела до дезінтеграції в різних сферах життя суспільства, загострення економічної і політичної кризи, виникнення конфліктів на національному грунті». Серед інших наслідків він перераховує посилення прагнення союзних республік «до державного та економічного суверенітету», зростання корупції і бандитизму, поширення безробіття.

На думку Чернишова, закріплення 26 грудня (в цей день Радянський союз припинив існування в 1991 році, – ред.) в якості особливої дати увічнить пам'ять «про значущу подію в історії російської держави, про особливу віху, яка не повинна бути забута всіма поколіннями громадян Росії».

«Так, я дійсно запропонував таку ініціативу. Причина дуже проста: в цьому році 30 років з дня розпаду великого за своєю потужністю і історії держави – країни, яка перемогла найстрашнішого ворога на землі», – заявив Чернишов.

До слова, спікер української делегації в Тристоронньої контактної групи і позаштатний радник глави Офісу президента Олексій Арестович відреагував на недавнє висловлювання президента Росії Володимира Путіна про Україну.

Як відомо, колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на своїй сторінці у Facebook пожартував із президента Росії Володимира Путіна через заяву останнього на пресконференції, що буцімто «Ленін створив Україну.

Нагадаємо, очільник Росії також зробив кілька гучних заяв. Зокрема, заявив, що відносно України Росія робитиме те, що вважатиме за потрібне.

Крім того, Путін «назвав винного» в окупації Криму.

Напередодні Турчинов провів лікнеп для Путіна. Також у соцмережах висміюють невігластво Путіна.

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