Донька Навального отримала премію Сахарова замість батька

Навальний наголосив, щоб ніхто не смів ставити знак рівності між Росією та путінським режимом

Сьогодні, 15 грудня, в Європейському парламенті було вручено премію імені Сахарова. Від імені засудженого російського опозиційного політика Олексія Навального премію отримала його донька Дарина. Про це повідомляє офіційний сайт Європейського парламенту.

Під час своєї вступної промови голова Європарламенту Давід Сассолі відзначив Олексія Навального за його опозиційну діяльність в Росії.

«Йому погрожували, піддавали тортурам, отруювали, арештовували, ув’язнювали, але так і не змогли примусити його замовкнути… Як він сам колись сказав, корупція процвітає там, де нема поваги до прав людини, я вважаю, що він правий. Боротьба проти корупції є також боротьбою універсальних прав людини», – сказав Сассолі.

Під час отримання премії від імені батька Дарина Навальна розкритикувала тих політиків, які готові умиротворювати диктаторів заради прагматичних інтересів.

«Коли я написала своєму батьку і запитала: «Що саме ти хочеш аби я сказала у промові від твого імені?, він відповів: скажи, щоб ніхто не смів ставити знак рівності між Росією та путінським режимом. Росія – частина Європи, і ми хочемо стати її частиною», – сказала донька Навального.

Нагадаємо, засуджений російський опозиційний політик Олексій Навальний вибрав у колонії професію швачки.

Раніше Навальний отримав від Європарламенту премію імені Андрія Сахарова «За свободу думки» – головну нагороду Євросоюзу в області прав людини.

Нагадаємо, що 2 лютого 2021 року Симоновський суд Москви замінив російському опозиціонеру Олексію Навальному умовний термін на реальний.

Олексія Навального ув'язнили на 3,5 років за так званою справою «Ів Роше» шестирічної давнини. За нею, опозицінера і його брата визнали винними в шахрайстві та відмиванні грошей. Десять місяців, які він раніше провів під домашнім арештом, йому вирахують. Тож за ґратами йому доведеться провести два роки та сім місяців.

У серпні Навальний дав перше інтерв'ю з колонії.



