  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Олексій Навальний
рус
    Думки вголос

    Як російська в'язниця допомагає зрозуміти феміністок

    • Олексій Навальний

      Російський опозиційний політик

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Життя пожартувало над Олексієм Навальним - Як російська в'язниця допомагає зрозуміти феміністок
    Життя пожартувало над Олексієм Навальним

    А чи не ти, Олексію, в інстаграмі посміювався з феміністок, які не хочуть бути «блогером» та «автором» у чоловічому роді?

    Мовою оригіналу

    Вызывает меня начальство нашего лагеря. И говорит:

    – Ваше, осужденный Навальный, исправление невозможно без привлечения к трудовой деятельности. Вы у нас девять месяцев сидите, пора уже и поработать.

    С учетом освобождений вакансии имелись следующие: дневальный, повар, пекарь, подсобный рабочий, ну и швейная промзона.

    Не буду вас утомлять обсуждением тонкостей тюремных профессий. Не знаете и отлично – ни к чему оно вам. Скажу только, что мне нравится картинка, где я пекарь, – стою такой, румяный детина в белом колпаке, уперев руки в бока, смотрю, как в печи поспевают ХЛЕБА, и чему-то задумчиво улыбаюсь.

    Однако все-таки решил я быть подальше от должностей номенклатурных и записался в швейный цех. Поближе к «людской массе».

    – Значит, швея, – сказало начальство.

    Вот, думаю, что за люди такие? Обязательно надо сказать «швея» в женском роде, чтоб поддеть. Слова «швей» вроде бы нет, но название этой профессии в мужском роде точно должно быть.

    А потом смотрю в заявлении на обучение: «швея». И на всех стендах «швея». И во всех документах.

    Так и называется эта профессия – «швея». Другого названия нет. А «оператор швейного цеха» (о чем вы наверняка подумали) – это другая профессия.

    И сказал я сам себе: «А не ты ли, Алексей, здесь же в инстаграме посмеивался над феминистками, которые не хотят быть «блогером» и «автором» в мужском роде. А хотят «блогерками» и «авторками».

    Шутил на эту тему? Говорил: «Да какая разница, что за дурацкое «авторка»?

    Ну а теперь жизнь пошутила над тобой. Какая тебе разница, швея ты или швей?

    Так что я и раньше-то был не против феминитивов (то есть слов вроде «авторка» и «редакторка»), но считал это неважной ерундой и хорошим поводом для троллинга, а сейчас так вообще горячо поддерживаю право каждого называться так, как он хочет. В конце концов, язык для этого и существует, и он должен развиваться в соответствии с запросами общества.

    Общество, делаю вам запрос на мужской род профессии «швея».

    Швейк? Швендр? Швелендр? Швелуэпсер?

    Джерело: Эхо Москвы

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія Олексій Навальний в'язниця
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Олексій Голобуцький
    Олексій Голобуцький

    Заступник директора Агентства моделювання ситуацій

    Борислав Береза
    Борислав Береза

    Народний депутат 8 скликання

    Єгор Чернєв
    Єгор Чернєв

    народний депутат України IX скликання, Голова Постійної Делегації України у Парламентській Асамблеї НАТО

    Анатолій Гриценко
    Анатолій Гриценко

    голова Координаційної ради партії «Громадянська позиція»

    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Як російська в'язниця допомагає зрозуміти феміністок