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    Як в Росії опозицію «перевиховують»

    • Олексій Навальний

      Російський опозиційний політик

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    Навальний тепер матиме робітничу професію - Як в Росії опозицію «перевиховують»
    Навальний тепер матиме робітничу професію
    фото: facebook.com/navalny

    Відомого політика змушують отримувати нову спеціальність

    Мовою оригіналу

    В детстве учителя говорили мне: «Навальный, будешь плохо учиться – останешься на второй год и пойдешь потом в ПТУ».

    Учился я хорошо, но вот в ПТУ все равно попал.

    Ага. Я учащийся ПТУ, проходящий обучение по профессии 19601 «швея».

    А вы думали как? Сразу пошел шить в промзону? Мол, чему там учиться?

    Как бы не так. Вот, например, утюг. Он не «гладит», а производит утюжильную обработку детали. И да будет вам известно, существуют:

    • разутюживание
    • приутюживание
    • сутюживание
    • заутюживание

    Это только то, что я уже знаю. Но происходящее со мной настолько иронично, что я не сомневаюсь, что будут еще:

    • гиперутюживание
    • постутюживание

    и, конечно,

    • метаутюживание

    В дополнение к этому я теперь знаю, что «шпулька» – это не слово, единственное предназначение которого – быть рифмой к слову «пулька», а реально существующий предмет.

    У нас прям настоящее ПТУ. С тетрадями, классными комнатами, практическими и контрольными работами. Две отличные учительницы – очень терпеливые женщины. Я бы от таких студентов с ума сошел.

    Студенты, понятное дело, с бритыми головами, отчего кажется, что пророчество моей школьной учительницы сбылось дважды. Я не только в ПТУ, но и в классе для тех, кто оставался на второй год десять раз подряд.

    Видимо, как самому сомнительному пэтэушнику мне полагается специальный сотрудник. Он садится за соседнюю парту, ставит на стол направленный на меня видеорегистратор и сидит так все пять часов уроков.

    В шапке и бушлате. Рядом со швейной машинкой.

    Иногда говорит мне что-то вроде: «Алексей Анатольевич, прекратите смотреть в окно, там нет ничего интересного»

    В такие моменты ощущение возврата во времени вообще 100%.

    С теорией у меня все ок. Вот пятерку по контрольной получил.

    А вот шить не выходит. Скорость шитья регулируется педалью, и машинка у меня либо стоит, либо с огромной скоростью фигачит совершенно косую строчку, что вводит меня в состояние бешенства, и тогда, ясен пень, вообще ничего не получается.

    Как мудро сказала учительница: «А не надо было лапищу 46 размера отращивать!»

    Все так. Не надо было.

    Ну, научусь, наверное. Ведь учиться никогда не поздно.

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    Джерело: блог Олексія Навального

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    Теги: Росія путінський режим Олексій Навальний в'язниця
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    Як в Росії опозицію «перевиховують»