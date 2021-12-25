Росія заявила про відведення військ із Криму та від кордону з Україною

10 тисяч військових повертаються до пунктів дислокації після навчань

У Південному військовому окрузі Російської Федерації заявили, що 10 тисяч військових повертаються до пунктів дислокації після місяця перебування на території тимчасово анексованого Криму та в Ростовській області. Про це повідомляє «Интерфакс».

«У військах ПВО завершився етап бойового злагодження відділень, екіпажів та розрахунків у мотострілецьких з'єднаннях, військових частинах пологів військ та спеціальних військ. Понад 10 тисяч військовослужбовців у складі підрозділів здійснять марші до пунктів постійної дислокації з території загальновійськових полігонів», – ідеться в повідомленні.

Там розповіли, що заняття проводилися в Астраханській, Волгоградській та Ростовській областях, в окупованому Росією Криму, Ставропольському та Краснодарському краях, республіках Північного Кавказу, а також на полігонах військових баз РФ в Абхазії, Вірменії та Південній Осетії.

«Протягом місяця на ротаційній основі за модульною системою пройшли підготовку в польових умовах батальйонні тактичні групи та тактичні групи родів військ усіх з'єднань та військових частин Південно-Східної оборони», – повідомив округ.

Та на період свят там все ще буде зосереджена деяка кількість військових. Це пояснюють необхідністю підтримки високої боєготовності на випадок надзвичайних ситуацій.

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