Путін має виплатити з процентами данину. Інакше треба віддавати ісконно українські території

Проект заяви Українського та Китайського Генштабів

Визнаючи свою історичну відповідальність за створення того, що зараз називається РФ, ми заявляємо:

1. Росія отримала свої європейські території від Києвських князів. І поки в Москві правили «наші» Хрущов та Брежнєв, ми з розумінням ставилися до проблем молодшої сестри Расєюшки.

Але тепер Путін підпав під вплив антикиєвських сил і має віддати вкрадену Вишгородську ікону Богоматері (яку вони називають владімірською), виплатити з процентами данину з 1169 року та пофарбувати мавзолей в національні українські кольори.

Інакше – прийдеться віддавати ісконно українські території від Смоленська по Волгу.

2. Свої азіатські території Росія отримала від Монгольських ханів. І поки в Кремлі сидів Сталін та Єльцин, Пекін з розумінням ставився до експлуатації надр Сибіру та Уралу для закупівлі продовольства та мила «Махарані».

Але ненаситність Путіна, який наполегливо хоче перекачати ісконно ординський газ в Європу – вимагає рішучих змін. Тюбетейку сестри хана, яку в Кремлі називають шапкою Мономаха, – віддати, землі від Волги на схід – повернути у відповідні Улуси.

3. За наполяганнями Меркель і Україна і Китай погоджуються залишити за Путіним Таймир, де він може відновити бараки Гулагу і вчити українську та китайську мову.

Джерело: блог Юрія Луценка

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