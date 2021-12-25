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    Думки вголос

    Путін має виплатити з процентами данину. Інакше треба віддавати ісконно українські території

    Ненаситність Путіна вимагає рішучих змін - Путін має виплатити з процентами данину. Інакше треба віддавати ісконно українські території
    Ненаситність Путіна вимагає рішучих змін

    Проект заяви Українського та Китайського Генштабів

    Визнаючи свою історичну відповідальність за створення того, що зараз називається РФ, ми заявляємо:

    1. Росія отримала свої європейські території від Києвських князів. І поки в Москві правили «наші» Хрущов та Брежнєв, ми з розумінням ставилися до проблем молодшої сестри Расєюшки.

    Але тепер Путін підпав під вплив антикиєвських сил і має віддати вкрадену Вишгородську ікону Богоматері (яку вони називають владімірською), виплатити з процентами данину з 1169 року та пофарбувати мавзолей в національні українські кольори.

    Інакше – прийдеться віддавати ісконно українські території від Смоленська по Волгу.

    2. Свої азіатські території Росія отримала від Монгольських ханів. І поки в Кремлі сидів Сталін та Єльцин, Пекін з розумінням ставився до експлуатації надр Сибіру та Уралу для закупівлі продовольства та мила «Махарані».

    Але ненаситність Путіна, який наполегливо хоче перекачати ісконно ординський газ в Європу – вимагає рішучих змін. Тюбетейку сестри хана, яку в Кремлі називають шапкою Мономаха, – віддати, землі від Волги на схід – повернути у відповідні Улуси.

    3. За наполяганнями Меркель і Україна і Китай погоджуються залишити за Путіним Таймир, де він може відновити бараки Гулагу і вчити українську та китайську мову.

    Джерело: блог Юрія Луценка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія Китай Путін Україна
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    Путін має виплатити з процентами данину. Інакше треба віддавати ісконно українські території