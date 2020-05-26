У Росії від коронавірусу помер колишній міністр



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Володимир Лопухін

Володимир Лопухін керував енергетичною галуззю після розпаду СРСР

Сьогодні в Росії від коронавірусу на 69-му життя році помер Володимир Лопухін, який після розвалу СРСР був першим міністром палива та енергетики Росії. Про це повідомив письменник Денис Драгунський на своїй сторінці в Facebook.

Лопухін керував енергетичною галуззю всього п'ять місяців, з листопада 1991 по червень 1992 року. За цей час він встиг розробити концепцію реформування паливно-енергетичного комплексу та призначити головою фонду сприяння паливно-енергетичної промисловості з правами заступника міністра мало кому тоді відомого Михайла Ходорковського.

Після відставки з уряду Лопухін влаштувався працювати в інвестиційний банк Lazard Freres, який консультував російський уряд з брежнєвських часів і став партнером московського підрозділу. Він допомагав «Газпрому», ЮКОСу, «Сургутнафтогазу», «Роснефти». У 1996 році Лопухін покинув банк (через рік Lazard Freres припинив свої операції в Росії) і створив власну компанію «Вангвард». З 2007 по 2015 рік Володимир Лопухін був членом ради директорів ЗАТ «Цивільні літаки Сухого».

Нагадаємо, 13 травня в віці 68 років в Махачкалі (Дагестан) раптово помер головний тренер збірної команди Росії з вільної боротьби серед жінок, Магомед Аліомаров.

За останню добу в Росії виявлено 8 915 хворих нової коронавірусної інфекції у 83 регіонах, з них 3668 випадків (41,1%) – у контактних осіб без клінічних проявів хвороби. Всього в країні виявили 362 342 хворих у 85 регіонах.