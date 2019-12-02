Нідерланди звинуватили Росію у відмові видати Цемаха



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Підозрюваний у справі рейсу MH17 Володимир Цемах повернувся в своє рідне місто на сході України, яке знаходиться під впливом бойовиків

Прокуратура проінформувала про свій висновок російську сторону

Росія свідомо дозволила підозрюваному у причетності до катастрофи літака рейсу MH17 Володимиру Цемаху виїхати з країни, щоб не видавати його Нідерландам. Про це повідомляє видання NOS, посилаючись на пресслужбу прокуратури Нідерландів.

Видання пише, що Цемах був командиром протиповітряної оборони проросійських сепаратистів на сході України. Цемах був переданий Росії в рамках обміну полоненими між Україною і РФ, після цього Нідерланди зажадали його екстрадиції.

«Росія підтвердила отримання такого запиту, але не приступила до прямого арешту Цемаха. Навіть після того, як це неодноразово вимагалось, наприклад, міністром Блоком в особистій зустрічі зі своїм російським колегою Лавровим», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, Цемах повернувся в своє рідне місто на сході України, яке знаходиться під впливом бойовиків.

«19 листопада прокуратура отримала повідомлення з Росії про те, що прохання про арешт не може бути виконано, оскільки Цемах не перебував в Росії. Потім він, як і побоювалися Нідерланди, повернувся в своє рідне місто на сході України. В тій області, яка знаходиться в руках проросійських сепаратистів, українська влада не контролює ситуацію. Таким чином, Цемах більше не може бути виданий Нідерландам», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялось, уряд Нідерландів звернувся до російської прокуратури з проханням сприяти у пошуку Володимира Цемаха. Зазначається, що Нідерланди хочуть допитати Цемаха у справі про катастрофу малайзійського Boeing в липні 2014 року на Донбасі.

Джерело: РБК-Україна